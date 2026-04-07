ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

«Ядерний удар» по Ірану прокоментували у Білому домі

Денис Молотов
«Ядерний удар» по Ірану прокоментували у Білому домі
Фото ілюстративне з відкритих джерел: речниця адміністрації САШ Керолайн Левітт.

Рішення щодо можливих дій проти Тегерану Трамп ухвалюватиме одноосібно. У Білому домі наголосили, що остаточне слово залишається виключно за президентом США. Про це заявила речниця адміністрації Керолайн Левітт, коментуючи ситуацію навколо можливого загострення відносин та інформації щодо ядерного удару по Ірану, передає Кореспондент з посиланням на AFP.

Вона підкреслила, що Дональд Трамп є єдиною особою, яка визначатиме подальші кроки Вашингтона.

📢 «Тільки президент знає, як стоїть справа (з Іраном – ред.) і що він буде робити», – заявила Левітт.

Протягом останньої доби американський лідер зробив низку жорстких заяв, зокрема пригрозив масштабними наслідками у разі невиконання його вимог.

📢 «Знищення цілої цивілізації», – так Дональд Трамп описав можливий сценарій, якщо Іран не погодиться відкрити Ормузьку протоку.

У Білому домі також уточнили, що Іран має обмежений час для ухвалення рішення щодо угоди зі США.

📢 «Іранський режим має час до 20:00 за східним часом, щоб скористатися моментом і укласти угоду зі Сполученими Штатами», – наголосила Керолайн Левітт.

Нагадаємо

Відповідне рішення прозвучало на тлі вже прийнятого Тегераном кроку — припинення переговорів зі США. Як повідомлялося, іранська сторона передала відповідну інформацію Пакистану, який виступає посередником у діалозі.

Після заяв американського президента Іран звинуватив Вашингтон у намірах вчинити воєнні злочини.

В Ірані також відбуваються акції громадянського спротиву. Зокрема, іранці формують так звані «живі ланцюги» навколо об’єктів критичної інфраструктури, включно з електростанціями та мостами.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США можуть знищити мости та електростанції Ірану у разі невиконання його ультиматуму щодо відкриття Ормузької протоки.

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип