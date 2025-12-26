П’ятниця, 26 Грудня, 2025
Пентагон після атаки на ІДІЛ: операції США триватимуть

Денис Молотов
Пентагон після атаки на ІДІЛ: операції США триватимуть
Фото з відкритих джерел: ПІт Гегсет - міністр війни США та глава Пентагону за другої каденції Дональда Трампа.

Глава Пентагону Піт Гегсет, коментуючи удари США по бойовиках ІДІЛ у Нігерії, заявив, що американські військові операції не обмежаться одним епізодом. Про це він написав у соціальній мережі X (колишній Twitter) у п’ятницю, 26 грудня.

За словами Гегсета, ще минулого місяця президент США Дональд Трамп чітко окреслив позицію Вашингтона щодо ситуації в Нігерії.

📢 «Президент Трамп чітко заявив: вбивства невинних християн у Нігерії (та в інших країнах) повинні припинитися», — наголосив очільник Пентагону.

☝️ Гегсет підкреслив готовність американських сил до подальших дій проти терористів.

📢 «Міністерство війни завжди готове, про що ІДІЛ дізналося сьогодні ввечері — у Різдво. Попереду ще багато чого… Вдячний за підтримку та співпрацю уряду Нігерії», — заявив він.

Сам Дональд Трамп, коментуючи операцію, охарактеризував удар по позиціях ІДІЛ як «потужний і смертоносний».

Нагадаємо, 25 грудня американські військові завдали удару по бойовиках терористичного угруповання ІДІЛ на північному заході Нігерії. Президент США заявив, що віддав наказ про атаку у відповідь на жорстокі вбивства християн, до яких причетні ісламісти.

Водночас раніше влада Нігерії наголошувала, що США не можуть проводити військові операції на її території, називаючи «безпідставними» твердження про переслідування християн у країні.

