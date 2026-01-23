Пакет процвітання для України на фінальній стадії — фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що робота над «Пакетом процвітання для України» перебуває на фінальній стадії. Про це вона заявила під час пресконференції після неформальної зустрічі лідерів Європейського Союзу, на якій обговорювалися питання трансатлантичних відносин, інформує «Укрінформ».

За її словами, переговори щодо гарантій безпеки, які, зокрема, відбулися під час зустрічі у Парижі 6 січня, демонструють позитивну динаміку. Водночас у Європейському Союзі наразі очікують офіційної реакції з боку росії.

Окремо фон дер Ляєн звернула увагу на майже досягнуту угоду між Україною та США, яка має на меті створення єдиної системи процвітання. Вона наголосила, що економічне зростання України може бути суттєво прискорене одразу після припинення бойових дій або встановлення сталого миру.

☝️ Ключовим документом, який визначатиме бачення повоєнного розвитку України, стане всеосяжна програма, підготовлена у співпраці української, американської та європейської сторін. Пакет базується на оцінках Світового банку та охоплює п’ять основних напрямів.

📌 Серед них:

підвищення продуктивності шляхом бізнес-реформ і стимулювання конкуренції;

прискорення інтеграції України до єдиного ринку ЄС через реформи у ключових секторах економіки;

значне розширення інвестицій завдяки чинній інвестиційній рамці в межах Українського фонду ЄС;

поглиблення координації донорів для залучення державного та приватного фінансування, зокрема через Платформу донорів для України за участі G7, Єврокомісії та інших партнерів;

впровадження фундаментальних реформ, включно з посиленням верховенства права, антикорупційними заходами та модернізацією державного управління.

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що «Пакет процвітання для України» має ключове значення для формування її майбутнього як модерної, суверенної та демократичної держави.

Вона також зазначила, що Європейський Союз продовжує нарощувати гуманітарну допомогу Україні у відповідь на зростаючі загрози з боку росії. Зокрема, цього тижня ЄС передає Україні 447 аварійних генераторів для забезпечення електропостачання лікарень, укриттів та об’єктів критичної інфраструктури.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський Союз виділив перші €10 млн на створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності російських лідерів за війну проти України. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила на необхідності невідворотного покарання винних у воєнних злочинах.

👉 Також відомо, що шостий президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорював питання гарантій безпеки України, і відповідні домовленості вже фактично готові.