П’ятниця, 23 Січня, 2026
Гарантії безпеки України вже готовий до підписання – Зеленський

Денис Молотов
Гарантії безпеки України вже готовий до підписання – Зеленський
Фото: шостий президент України Володимир Зеленський та 47-1 президент США Дональд Трамп.

Шостий президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорював питання гарантій безпеки України, і відповідні домовленості вже фактично готові. Про це шостий глава держави заявив у коментарі журналістам, повідомляє «Укрінформ» у п’ятницю, 23 січня.

📢 «Передусім, якщо чесно, піднімав питання протиповітряної оборони. І я думаю, що США повернуться з позитивним результатом. Коли результат буде в Україні, тоді я обов’язково про це скажу. Друге — це наші гарантії безпеки, вони дійсно готові. І договір готовий для підписання», — наголосив Зеленський.

За словами президента, на базі основної угоди щодо гарантій безпеки України передбачено підготовку додаткових документів, однак ключові домовленості вже досягнуті.

☝️ «На основі цих гарантій з’являться ще додаткові документи, але головна домовленість про гарантії безпеки є», — уточнив він.

Володимир Зеленський також зазначив, що наразі очікує від Дональда Трампа пропозиції щодо дати та місця підписання документа.

📢 «Тепер я чекаю від президента Трампа дату і місце. Це up to him. Ми готові підписувати такий важливий для нас, історичний документ», — заявив глава держави.

Окрім безпекових питань, під час переговорів сторони торкнулися й теми повоєнного відновлення України.

📢 «Що стосується Prosperity Package, ми обговорювали цю, вибачте за такі слова, купу документів, тому що їх дійсно кілька. Вони ще не готові, але ми бачимо майбутнє з позитивним результатом», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 22 січня шостий президент України та президент США зустрілися в Давосі в межах Всесвітнього економічного форуму. Зеленський раніше охарактеризував ці переговори як «змістовні та конструктивні».

Також Зеленський напередодні анонсував першу тристоронню зустріч у форматі Україна–США–росія, яка має відбутися найближчими днями в Абу-Дабі.

