П’ять умов України та союзників для припинення війни з росією

Шостий президент України Володимир Зеленський оголосив про узгодження п’яти спільних принципів щодо завершення війни росії проти України. Домовленостей досягли під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом та лідерами європейських країн. Про це він повідомив 13 серпня у Берліні під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

📢 «Перед цією координаційною розмовою ми узгодили спільні п’ять принципів. Саме це формат перемовин. Все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тристоронній формат розмов», – заявив Зеленський.

Серед ключових домовленостей — необхідність спочатку досягти повного припинення вогню та надати Україні реальні гарантії безпеки. Зеленський підкреслив, що під час розмови у Берліні Дональд Трамп підтвердив готовність США підтримати ці кроки та взяти активну участь у їхньому забезпеченні.

📢 «Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Також серед погоджених принципів росія не може мати права вето щодо європейської та натівської перспективи України», – зазначив глава держави.

Ще одним важливим пунктом став механізм посилення санкцій проти росії у випадку, якщо вона відмовиться від припинення вогню під час переговорів, які планують провести на Алясці.

📢 «Це ефективні принципи, важливо, щоб вони спрацювали», – наголосив Зеленський.

Він також підкреслив, що його позиція щодо територіальної цілісності України залишається незмінною:

📢 «Будь-які питання, які стосуються територіальної чинності нашої держави, не можуть обговорюватися не зважаючи на нашу державу, на наш народ, на волю держави… і на Конституцію України».

Зустріч Дональда Трампа з диктатором владіміром путіним запланована на 15 серпня в Алясці. Раніше американський президент припустив, що потенційна мирна угода може включати «певний обмін територіями» України. Водночас він заявив, що Україна отримає назад частину своїх земель.

Володимир Зеленський категорично відкинув ідею будь-яких територіальних поступок росії, наголосивши, що Україна не віддаватиме жодних своїх територій.