Денис Молотов
П’ять традицій Сіверськодонецького району поповнили Нацперелік спадщини

П’ять елементів нематеріальної культурної спадщини Сіверськодонецького району офіційно включили до Національного переліку. Про це в четвер, 14 серпня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Голова Сіверськодонецької райдержадміністрації Роман Власенко підкреслив важливість цього рішення.

📢 «Робота закладів культури Сіверськодонецького району спрямована на відродження і розвиток національної культури, ідентичності, духовного, естетичного і патріотичного виховання населення. Упевнений, сфера культури громад нашого району має зіграти вирішальну роль в умовах створення сучасного культурного продукту», – заявив він.

До Національного переліку увійшли такі традиції культурної спадщини із Сіверськодонецького району:
  • ✅ Традиція випікання лєсєнок з костиліком у Борівському (Сіверськодонецька громада);
  • ✅ Традиція приготування Щедрищанського капусняка (Сіверськодонецька громада);
  • ✅ Традиції обряду Івана Купала на Кремінщині;
  • ✅ Святкування Дня сім’ї – свята рубіжанської родини;
  • ✅ Випікання обрядового виробу з тіста «Жайворонки» (у селі Михайлівка Рубіжанської громади).

Крім того, КЗ «Міський музей» Рубіжанської міської ради продовжує культурно-просвітницьку і дослідницьку роботу. Серед напрямів — розвиток віртуального музейного проєкту «Спалахи минулого. У фокусі історії» та рубрики «Рубіж. День в історії».

Ведеться збір і опрацювання матеріалів про події в Луганській області в умовах повномасштабної війни.

Культурні послуги для переселенців і жителів регіону надають у хабах, розташованих у Харкові, Самарі, Черкасах, Дніпрі, Києві, Вінниці, Кропивницькому, Львові та на Полтавщині.

Працівники закладів культури організовують простори для дітей, творчі гуртки для різних вікових категорій, проводять майстер-класи та виставки. Також вони налагоджують співпрацю з культурними установами та громадськими організаціями в громадах, які приймають переселенців.

☝️ Також нагадаємо, що На підконтрольних Україні територіях знову запрацювали заклади культури Новоайдарської селищної та Щастинської міської територіальних громад. До їхнього складу входять три клуби, музей, школа мистецтв і Палац культури.

