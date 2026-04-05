Орбан закликав ЄС негайно зняти санкції з російської енергетики

Денис Молотов
Орбан закликав ЄС негайно зняти санкції з російської енергетики
Ілюстративне фото з відкритих джерел: прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Європейський Союз негайно скасувати обмеження на російські енергоносії. Про це він заявив у відеозверненні у Facebook після розмови зі словацьким колегою Робертом Фіцо 4 квітня.

Орбан назвав ситуацію в Європі «критичною» та заявив про наближення серйозної енергетичної кризи. За його словами, європейській економіці загрожує дефіцит енергії і подальше зростання цін. Угорський прем’єр вважає, що єдиним способом відвернути небезпеку є термінове поповнення запасів нафти та газу з усіх можливих джерел у максимально великих обсягах.

📢 «Кожен день має значення. Саме тому ми вимагаємо, щоб Брюссель негайно скасував санкції та обмеження, накладені на російську енергетику», — заявив Віктор Орбан.

Крім того, Орбан знову висунув вимогу до ЄС вплинути на шостого президента України Володимира Зеленського, аби той негайно відновив роботу нафтопроводу «Дружба».

Угорський прем’єр закликав відхилити плани щодо відмови від російських енергоносіїв. Він вважає енергетичну політику Брюсселя «занадто дорогою та недоступною для звичайних родин».

Нагадаємо
  • Раніше з порядку денного Єврокомісії зник план щодо оголошення 15 квітня пропозиції про повну відмову від імпорту російської нафти в ЄС до кінця 2027 року.
  • Також Індія відновила закупівлю нафти в Ірану на тлі конфлікту на Близькому Сході та блокади Ормузької протоки.
- Реклама-
