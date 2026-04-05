Індія відновила закупівлю нафти в Ірану

Денис Молотов
Індія відновила закупівлю нафти в Ірану
Індія відновила закупівлю нафти в Ірану на тлі конфлікту на Близькому Сході та блокади Ормузької протоки. Про це напередодні повідомило Міністерство нафти та природного газу Індії у соцмережі X (колишній Twitter).

📢 «В умовах перебоїв з постачаннями на Близькому Сході індійські нафтопереробні заводи забезпечили себе необхідною кількістю сирої нафти, у тому числі з Ірану», — йдеться у заяві відомства.

Водночас міністерство спростувало повідомлення, що іранський танкер змінив курс з Індії на Китай через проблеми з оплатою:

📢 «Всупереч поширеним чуткам, жодних перешкод для оплати імпорту іранської нафти не виникло».

Крім того, у міністерстві заявили, що країна отримала 44 тис. тонн іранського скрапленого газу.

📢 «Потреби Індії сирої нафти залишаються повністю забезпеченими на найближчі місяці», — запевнили в Нью-Делі.

За даними Reuters, постачання нафти з Ірану до Індії припинилося у 2019 році через санкції США проти Тегерану.

Раніше ЗМІ повідомили, що оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, індійська компанія Reliance Industries, придбала 5 млн барелів іранської нафти.

👉 Нагадаємо, у березні США на один місяць призупинили санкції проти іранської нафти, яка вже завантажена на танкери. Це було зроблено з метою стримати зростання цін на енергоресурси.

