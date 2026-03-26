ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Орбан вимагає від Зеленського «відкликати агентів» з Угорщини

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи країни та звернувся до шостого президента України В. О. Зеленського із закликом «відкликати своїх агентів». Про це повідомляє Telex у четвер, 26 березня.

📢 «Негайно наказати своїм агентам повернутися додому та поважати волю угорського народу», — заявив Орбан, звертаючись до Зеленського.

За словами угорського прем’єра, напередодні квітневих виборів українська сторона нібито активізувала діяльність агентів, інтегрованих в угорську політику.

Орбан стверджує, що до партії «Тиса» «входять і виходять українські шпигуни та IT-фахівці, яких фінансують українські структури».

Він також заявив, що жодні вибори в Угорщині раніше не зазнавали настільки глибокого втручання з боку іноземних спецслужб.

📢 «Угорські органи влади постійно працюють над запобіганням зовнішніх втручань і роблять усе можливе, щоб угорці могли голосувати за своє майбутнє без іноземних маніпуляцій», — наголосив Орбан.

⚠️ Додаткові заяви та розслідування

Через два дні після публікації матеріалу у The Washington Post Орбан повідомив, що доручив міністру юстиції перевірити інформацію щодо можливого прослуховування міністра закордонних справ Петера Сіярто.

Американське видання писало, що Сіярто нібито систематично інформував російську сторону про переговори в ЄС, однак про факт прослуховування в матеріалі не йшлося — ця інформація згодом з’явилася в угорських медіа.

Водночас видання Direkt36 повідомило, що минулого літа відбулася добре організована спроба зламати IT-систему партії «Тиса». За цими даними, коли пов’язані з партією особи намагалися цьому завадити, на них почали чинити тиск через спецслужби. А також відкрили розслідування, ймовірно, за сфабрикованими звинуваченнями.

Також Опозиційний угорський журналіст Сабольч Паньї (Direkt36 та VSquare) опублікував на своїй Facebook-сторінці повну стенограму телефонної розмови міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з главою МЗС рф сергієм лавровим.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип