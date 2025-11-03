Понеділок, 3 Листопада, 2025
ОПЕК+ тимчасово призупинить зростання видобутку нафти

Денис Молотов
ОПЕК+ тимчасово призупинить зростання видобутку нафти

У першому кварталі нового року країни ОПЕК+ ухвалили рішення тимчасово призупинити підвищення видобутку нафти, остерігаючись надлишку пропозиції на світовому енергетичному ринку. Про це повідомило агентство Reuters у неділю, 2 листопада, з посиланням на офіційну заяву групи.

📢 «На грудень альянс — зокрема Саудівська Аравія, росія, ОАЕ, Ірак, Кувейт, Оман, Казахстан і Алжир — погодився збільшити видобуток на 137 тисяч барелів на добу, як і в жовтні та листопаді. Але з січня по березень 2026 року нових підвищень не буде», — йдеться у повідомленні.

☝️ Від квітня країни ОПЕК+ вже наростили видобуток на 2,9 млн барелів на добу, що становить близько 2,7% світового обсягу. Однак останнім часом темпи зростання сповільнилися через ризики перенасичення нафтового ринку.

На світових біржах раніше спостерігалося зниження цін до $60 за барель. Однак, після запровадження нових санкцій проти «роснафти» та «лукойлу» ціна піднялася до $65. Зростанню також сприяв оптимізм щодо переговорів США з торговельними партнерами.

Експерти зазначають, що така пауза допоможе ОПЕК+ зберегти стабільність ринку, утримати ціни від різких коливань і виграти час для оцінки наслідків нових санкцій проти російського нафтового сектору.

☝️ Нагадаємо, країни альянсу раніше схвалили збільшення нафтовидобутку у грудні. Водночас члени Європейського Союзу знизили вартісні ліміти на російську нафту в межах посилення економічного тиску.

👉 Також у вересні країни, що входять до складу ОПЕК+, ухвалили рішення збільшити обсяг видобутку нафти з жовтня на 137 тисяч барелів щоденно.

Сама ж росія ж продовжує втрачати прибутки від експорту енергоносіїв — зафіксовано падіння доходів на 20% від початку року.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"