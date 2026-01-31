ООН пропонує глобальне перемир’я на час Олімпійських ігор

Напередодні зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор у містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо Організація Об’єднаних Націй (ООН) звернулася із закликом до тимчасового припинення збройних конфліктів строком на 52 дні. Про це повідомляє Euronews.

Ініціативу проведення олімпійського перемир’я підтримали організатори міжнародних спортивних змагань. Відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН, перемир’я пропонується на період:

з 6 по 22 лютого — під час проведення зимових Олімпійських ігор;

☝️ Документ також передбачає додатковий тиждень до початку та після завершення змагань, що й формує загальний термін у 52 дні.

Прихильники резолюції наголошують, що навіть за відсутності повного дотримання режиму тиші, така ініціатива має стати важливим моральним сигналом у світі, де кількість воєнних конфліктів зростає.

📢 Голова Міжнародного центру олімпійського перемир’я в Афінах Константінос Філіс підкреслив, що ідея перемир’я зберігає своє значення навіть тоді, коли її не вдається реалізувати повністю. На його думку, людство має прагнути створювати хоча б короткі проміжки миру.

Як нагадує видання, концепція олімпійського перемир’я бере початок із Давньої Греції, коли ворогуючі поліси тимчасово припиняли бойові дії, аби спортсмени та глядачі могли безпечно дістатися Олімпії. У сучасному форматі цю традицію відновили наприкінці XX століття на тлі війн у колишній Югославії.

🔎 Зокрема:

під час зимових Олімпійських ігор у Норвегії в 1994 році перемир’я дало змогу призупинити облогу Сараєва та доставити гуманітарну допомогу;

Втім, практика олімпійського перемир’я неодноразово порушувалася. Зокрема, повномасштабне вторгнення росії в Україну у 2022 році розпочалося саме в період дії оголошеного перемир’я.

