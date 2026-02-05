Четвер, 5 Лютого, 2026
Онкологія в Україні: на обліку понад 1,1 млн пацієнтів

Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Понад 1,1 млн українців нині перебувають на обліку в медичних закладах України з онкологічними захворюваннями. Про це повідомило державне підприємство Медичні закупівлі України (МЗУ) у Всесвітній день боротьби з раком (4 лютого) з посиланням на дані Національного канцерреєстру.

☝️ У МЗУ наголошують, що ліки для онкопацієнтів залишаються одним із ключових пріоритетів державних закупівель і становлять понад 20% річного бюджету підприємства на закупівлю медичних товарів.

За період 2020–2025 років було закуплено 243 позиції лікарських засобів і медичних виробів для дорослих та дітей з онкологічними хворобами. Загальна сума закупівель склала 11,6 млрд грн.

📢 У підприємстві також нагадали про укладення восьми договорів керованого доступу (ДКД). Вони дозволяють закуповувати дороговартісні інноваційні препарати, зокрема для таргетної терапії та імунотерапії.

У 2025 році МЗУ вперше закупили вакцину проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), який може спричиняти рак вульви, піхви, анального каналу та інші онкологічні захворювання. Відповідно, з 1 січня 2026 року в Україні стартувала безплатна вакцинація цим препаратом для дівчат віком 12–13 років.

Крім того, у 2025 році вперше було придбано два комплекти обладнання для створення центрів ядерної медицини на суму понад 445 млн грн. Поставку обладнання заплановано на 2027 рік, а самі центри мають з’явитися у Києві та Львові.

📢 «За даними Національного канцер-реєстру, щороку в Україні від онкологічних захворювань помирає близько 40 тисяч людей. І це нагадує нам про критичну важливість профілактики та ранньої діагностики хвороб», — зазначив генеральний директор МЗУ Олег Кльоц.

Нагадаємо, ще у 2020 році повідомлялося, що Україна посідала друге місце в Європі за темпами поширення раку.

Всесвітній день боротьби з раком (4 лютого)

👉 Також повідомлялось, що російський удар по одному з найбільших фармдистриб’юторів в Україні не спричинить дефіциту медикаментів. Компанія запустила резервний склад, а інші дистриб’ютори перебудовують маршрути постачання, щоб забезпечити стабільне постачання ліків по всій країні.

