Олексій Харченко привітав спортсменів Луганщини з Днем фізичної культури і спорту

У Києві голова Луганської обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації Олексій Харченко долучився до урочистої події з нагоди Дня фізичної культури і спорту, який збігся з проведенням Європейського тижня спорту. Про участь очільника регіону у заході повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у суботу, 27 вересня.

Учасниками події стали спортсмени, тренери, ветерани спорту, представники спортивних організацій та установ. Захід у столиці об’єднав тих, хто своїми досягненнями та роботою розвиває український спорт навіть у непростих умовах війни.

📌 День фізичної культури і спорту в Україні щорічно відзначають у другу суботу вересня відповідно до Указу Президента України. Окрім того, останній тиждень вересня проголошений Європейським тижнем спорту – ініціативою Європейської комісії, покликаною популяризувати фізичну активність і здоровий спосіб життя серед громадян.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять українських Героїв, які віддали життя за незалежність держави. Серед них були й спортсмени з Луганщини – Олександр Пєлєшенко, Андрій Ширшиков, Андрій Лифар та Максим Тарануха.

👇 Урочистості продовжилися врученням державних нагород і обласних відзнак.

Олексій Харченко виступив із вітальним словом та подякував спортсменам за мужність, силу і високі результати, які вони демонструють.

Зокрема, звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» отримав Василь Дрожжин, тренер КДЮСШ № 4 міста Сіверськодонецька. Відзнаки вручили також призерам міжнародних змагань, наставникам, представникам федерацій та посадовцям, які активно сприяють розвитку спорту в області.

📢 «Спортсмени Луганщини – це приклад сили, витримки та стійкості. Ви прославляєте наш регіон на всеукраїнському та міжнародному рівнях, надихаєте людей на активний спосіб життя і доводите, що навіть у найскладніші часи можливо досягати високих результатів. Ми пишаємося кожним із вас», – наголосив Олексій Харченко.

Завершуючи подію, організатори подякували спортсменам і тренерам за відданість своїй справі та численні досягнення. Водночас особливу вдячність висловили Збройним Силам України, адже саме завдяки їхній мужності стало можливим проведення урочистостей у Києві.

1 з 15

☝️ Також нагадаємо, Рада оборони ухвалила рішення про виділення 50 млн грн для забезпечення потреб Збройних Сил України. Водночас три запити військових підрозділів було відправлено на доопрацювання.