Рада оборони Луганщини затвердила виділення 50 млн грн на ЗСУ

Денис Молотов
Рада оборони ухвалила рішення про виділення 50 млн грн для забезпечення потреб Збройних Сил України. Водночас три запити військових підрозділів було відправлено на доопрацювання. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у п’ятницю, 26 вересня.

📢 «Громади Луганської області на першому місці за підтримкою ЗСУ. На оборонні цілі спрямовано понад 30% бюджетів громад та майже 20% обласного бюджету. Це майже 800 млн грн. Ми робимо надможливе, аби допомогти тим, хто тримає фронт. І це повинні усвідомлювати підрозділи, які звертаються до нас із запитами на придбання військової техніки. Кожна позиція має бути обґрунтована», – прокоментував підсумки засідання Ради оборони області начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

📊 На засіданні члени ради розглянули вісім звернень від військових частин. Вони стосувалися закупівлі безпілотних літальних апаратів (БпЛА) різних модифікацій, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), запасних частин для ремонту техніки та автомобілів, необхідних для виконання бойових завдань. Загальна сума заявок становила понад 81,4 млн грн.

Три з поданих запитів, які попередньо вивчала робоча група «Прозорість та підзвітність», не отримали схвалення. Їх повернули на доопрацювання, щоб військові частини змогли надати більш детальні обґрунтування цінових пропозицій. Це рішення, за словами представників ради, має забезпечити ефективність витрат бюджетних коштів і гарантувати, що кожна закупівля є доцільною.

📈 За підсумками обговорення затвердили фінансування у розмірі 49,244 млн грн. Ці кошти спрямують на потреби 100-ї та 63-ї окремих механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ, військової частини А1588, Головного управління Національної поліції у Луганській області та Служби безпеки України.

Рішення Ради оборони стало черговим кроком у підтримці українських військових, які щодня тримають оборону. Луганщина, попри складні умови, продовжує забезпечувати ЗСУ ресурсами і технікою, демонструючи приклад консолідації та відповідальності у питаннях національної безпеки.

☝️ Також нагадаємо, що мешканці Рубіжанської громади, які були призвані на військову службу під час мобілізації, одержать одноразову грошову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"