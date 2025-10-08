Олександр Ліцкевич звертає увагу на наявність на ринку України підробок аксесуарів відомих світових брендів

Сучасний український ринок стрімко розвивається — разом із цим зростає попит на люксові товари, від годинників і прикрас до сумок, окулярів і ременів відомих світових брендів. Проте за цим зростанням стоїть і небезпечна тенденція — поширення великої кількості підробок, які часто видають за оригінали. Саме цю проблему підіймає Олександр Ліцкевич, відомий експерт з розкоші та авторитет у сфері брендових аксесуарів, який наголошує: фальсифікація не лише шкодить покупцям, а й підриває репутацію всієї індустрії.

Український ринок аксесуарів: між престижем і підробками

Олександр Ліцкевич відзначає, що українці дедалі частіше прагнуть виглядати стильно, купуючи речі від провідних брендів — Cartier, Louis Vuitton, Chanel, Dior, Gucci, Hermès, Rolex, Bvlgari та інших. Це свідчить про зростання культури споживання, але водночас стає мішенню для шахраїв, які наживаються на довірі покупців.

За словами експерта, ринок переповнений копіями, які зовні можуть виглядати майже як оригінал, проте не мають жодного стосунку до майстерності, історії та стандартів брендів. І часто навіть досвідчені покупці не одразу можуть відрізнити справжню річ від підробки.

Масштаби проблеми: чому підробки заполонили Україну

За спостереженнями Ліцкевича, потік фейкових аксесуарів в Україну значно зріс після 2020 року. Причини цього явища криються у кількох факторах:

Онлайн-торгівля. Поява тисяч інтернет-магазинів і сторінок у соцмережах створила ідеальне середовище для продажу копій. Відсутність належного контролю. Часто митниця або торговельні платформи не мають ресурсів перевіряти автентичність кожного товару. Низька фінансова грамотність споживачів. Багато людей не розуміють різниці між «реплікою» і «підробкою», сприймаючи копію як “бюджетний варіант бренду”. Психологічний чинник. Бажання виглядати статусно змушує деяких споживачів закривати очі на сумнівне походження аксесуара.

«Найбільша небезпека підробок у тому, що вони спотворюють цінність справжнього бренду, — пояснює Олександр Ліцкевич. — Люди починають плутати якість із зовнішнім блиском, а це веде до деградації культури розкоші».

Як відрізнити оригінал від підробки

Олександр Ліцкевич радить покупцям бути пильними й завжди перевіряти товар перед покупкою. Експерт виділяє кілька головних ознак, за якими можна розпізнати підробку аксесуарів:

Якість матеріалів. У брендових аксесуарах використовується високоякісна шкіра, благородні метали, справжні камені, тоді як у підробках — дешеві замінники. Оздоблення і шви. У справжніх виробів усі лінії рівні, без дефектів чи виступів. Навіть внутрішня частина виробу має бути бездоганною. Фурнітура. Замки, гачки, кнопки — завжди металеві, із гравіюванням логотипу. Серійний номер і сертифікати. Оригінальні аксесуари мають унікальний код, який можна перевірити на сайті бренду. Ціна. Якщо товар коштує удвічі дешевше за офіційний — це майже гарантовано підробка.

«Справжній бренд не буває дешевим, — наголошує Ліцкевич. — Якщо бачите сумку Dior або ремінь Hermes за “вигідною” ціною — це не знижка, це пастка».

Вплив підробок на економіку та культуру

Проблема фальсифікату — це не лише питання стилю. За словами Олександра Ліцкевича, це серйозний удар по легальному бізнесу та іміджу України на міжнародній арені.

Втрати для держави. Продаж контрафакту відбувається без сплати податків, що шкодить економіці.

Підрив довіри. Коли покупець стикається з неякісною копією, він втрачає довіру до бренду, навіть не підозрюючи, що купив фальшивку.

Зниження культури споживання. Масовість підробок призводить до того, що люди перестають цінувати справжню майстерність і унікальність.

Ліцкевич переконаний: боротьба з фальсифікатом — це не лише завдання держави, а й свідомість кожного покупця. Адже культура починається з вибору — чесного, усвідомленого, відповідального.

Чому українці купують підробки

На думку Ліцкевича, існує кілька соціально-психологічних причин, чому українці досі обирають фейкові аксесуари:

Бажання самовираження. Для багатьох людей брендовий логотип — це спосіб показати успіх. Брак інформації. Не всі розуміють, що підробка не має жодної художньої чи матеріальної цінності. Ілюзія доступності. Людям здається, що купуючи “репліку”, вони отримують той самий імідж, що й власники оригіналів. Відсутність освітніх програм. В Україні поки немає системної роботи з підвищення культури споживання у сфері люксових товарів.

Експерт підкреслює: носити підробку — це не стиль, а самообман. Бо справжня розкіш — це не логотип, а якість, історія та впевненість у тому, що ти володієш автентичною річчю.

Як формувати культуру справжнього споживання

Ліцкевич вважає, що розв’язування проблеми підробок можливе лише через поширення знань і розвиток естетичного мислення.

Він закликає до створення спеціальних інформаційних ініціатив, лекцій і медіапроєктів, які б допомагали людям навчитися розуміти цінність справжніх брендів.

Його позиція проста:

«Купувати оригінальне — означає поважати працю дизайнерів, майстрів і власну гідність».

Така філософія, за словами експерта, повинна стати частиною національної культури споживання. Адже Україна стрімко інтегрується у світовий ринок, і репутація наших покупців формує імідж держави не менше, ніж політика чи економіка.

Поради Олександра Ліцкевича покупцям

Не купуйте “з рук” або на сумнівних сторінках у соцмережах. Завжди перевіряйте сертифікати та документи. Якщо продавець не може надати підтвердження походження товару — краще відмовитись від покупки. Вчіться розрізняти якість. Навіть один візит до офіційного бутика дозволить зрозуміти, як має виглядати справжній виріб. Не піддавайтесь спокусі “знижок”. Брендові аксесуари рідко продаються зі значними знижками. Обирайте те, що відповідає вашому стилю, а не логотипу. Справжній смак не потребує демонстрації.

Естетика чесності: філософія Ліцкевича

Для Олександра Ліцкевича автентичність — це головна риса сучасного стилю. Він вважає, що справжня елегантність починається там, де закінчується фальш.

«Сьогодні світ повертається до цінностей чистоти, індивідуальності й поваги до праці. Копія — це лише ілюзія, тоді як оригінал — це історія, душа, мистецтво. І тільки той, хто цінує справжнє, здатний по-справжньому розуміти красу», — підкреслює експерт.

Майбутнє без підробок

Олександр Ліцкевич оптимістично дивиться в майбутнє українського ринку. Він переконаний, що з часом українські покупці стануть більш вибагливими та свідомими, і попит на підробки зникне природним шляхом.

Завдяки розвитку офіційної роздрібної торгівлі, онлайн-верифікації брендів, освітнім програмам і популяризації справжньої культури споживання, Україна зможе сформувати репутацію країни, де цінують оригінальність, чесність і справжній стиль.

Проблема підробок аксесуарів не лише економічна чи етична тема. Це питання культури, самоповаги й цінностей.

Олександр Ліцкевич наголошує: справжній бренд — це не лише ім’я, це символ довіри, історії та майстерності. А підробка, якою б схожою вона не була, завжди залишиться лише тінню оригіналу. І лише той, хто обирає справжнє, може вважати себе по-справжньому стильним і вільним.