Окупована Запорізька АЕС знову без живлення

Вночі 3 грудня тимчасово окупована російськими загарбниками Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) втратила живлення з однієї з високовольтних ліній. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

📢 «Вночі внаслідок бойових дій тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з однією з високовольтних ліній», — йдеться в повідомленні відомства.

У Міненерго нагадали, що за час повномасштабної війни російські обстріли неодноразово пошкоджували лінії електроживлення ЗАЕС, що вже 12 разів призводило до повних блекаутів на станції. Останній подібний інцидент стався менше ніж місяць тому.

☝️ Крім того, у міністерстві зазначили, що росія навмисно виводить з ладу енергетичну інфраструктуру на тимчасово окупованій території. А також тестує підключення Запорізької АЕС до власної енергосистеми в умовах бойових дій та окупації. Це створює додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки.

👉 Нагадаємо, 28 грудня поблизу Запорізької атомної електростанції було оголошено тимчасове перемир’я для проведення ремонтних робіт на пошкодженій лінії електропередачі.