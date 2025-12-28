Україна та росія призупинили бойові дії біля ЗАЕС

Ремонт лінії електропередач поблизу Запорізької атомної електростанції розпочався на тлі чергового локального припинення вогню в районі об’єкта. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає Reuters у неділю, 28 грудня.

За його словами, команда Міжнародного агентства з атомної енергії безпосередньо контролює перебіг ремонтних робіт. Очікується, що відновлення лінії триватиме кілька днів і є частиною заходів, спрямованих на недопущення ядерної аварії в умовах війни в Україні.

📢 «Команда МАГАТЕ контролює ремонтні роботи, які, як очікується, триватимуть кілька днів, в рамках зусиль щодо запобігання ядерній аварії під час війни в Україні», – йдеться у повідомленні.

Гроссі подякував обом сторонам за досягнуту домовленість щодо нового тимчасового «вікна тиші». Це дозволило розпочати відновлення електропостачання між розподільчими підстанціями Запорізької АЕС та Запорізької теплової електростанції. Він наголосив, що стабільне енергоживлення є критично важливим для ядерної безпеки об’єкта.

Раніше шостий президент України Володимир Зеленський заявляв, що без відновлення Каховської дамби повноцінна робота Запорізької АЕС є неможливою. Вартість відновлювальних робіт оцінюється приблизно у 2 мільярди євро.

16 вересня на тимчасово окупованій ЗАЕС представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували обстріли поблизу її території.