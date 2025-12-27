Субота, 27 Грудня, 2025
Нічна атака рф: Українська ППО збила понад 500 ракет і дронів

Денис Молотов
Нічна атака рф: Українська ППО збила понад 500 ракет і дронів
Фото: 23 окрема механізована бригада, 2025 рік. робота мобільної вогневої групи ППО.

У ніч на 27 грудня росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак по Україні, застосувавши одночасно ракети різних типів та сотні ударних безпілотників. Загалом ворог використав 40 ракет і 519 дронів, з яких сили протиповітряної оборони знищили або подавили 503 повітряні цілі. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Масштаби повітряного нападу

За даними радіотехнічних військ, було виявлено та взято на супровід 559 засобів повітряного нападу, серед яких:

  • 519 ударних БпЛА типу «Shahed», «Гербера» та безпілотники інших типів.
    ☝️ Пуски здійснювалися з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (рф), а також з Гвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим. Близько 300 дронів становили саме Shahed.
  • 10 балістичних та аеробалістичних ракет Іскандер-М / Х-47М2 Кинджал
    Райони пусків — Рязанська та Брянська області рф.
  • 7 крилатих ракет Іскандер-К / Калібр
    Пуски з Ростовської області та акваторії Чорного моря.
  • 21 крилата ракета Х-101
    Запуски з повітряного простору Вологодської області рф.
  • 2 крилаті ракети Х-22
    Запущені з повітряного простору над Чорним морем.
🛡️ Робота ППО України

Повітряний напад відбивали всі складові сил протиповітряної оборони:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби;
  • мобільні вогневі групи;
  • підрозділи безпілотних систем Сил оборони.
📊 Результати станом на 13:00

Протиповітряною обороною України знищено або подавлено:

  • 474 ударні дрони типу «Shahed», «Гербера» та інших типів;
  • 6 ракет Іскандер-М / Кинджал;
  • 4 крилаті ракети Іскандер-К / Калібр;
  • *19 крилатих ракет Х-101.
Нічна атака рф: Українська ППО збила понад 500 ракет і дронів 01
Фото: Повітряні Сили ЗСУ
Наслідки атаки
  • Зафіксовано влучання 10 ракет та 25 дронів на 30 локаціях.
  • Падіння уламків збитих цілей відбулося на 16 локаціях.
  • Одна ракета не досягла цілі.
  • Інформація щодо 15 дронів, які були локаційно втрачені, уточнюється.
  • Кілька ворожих безпілотників на момент повідомлення залишалися в повітрі.

📢 У Повітряних силах наголосили: «Дотримуйтесь заходів безпеки!»

Нагадаємо, вночі по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через пуски балістичних ракет. Згодом у низці регіонів дали відбій, однак атака на Київ тривала із застосуванням дронів-камікадзе.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

НОВИНИ ТИЖНЯ

