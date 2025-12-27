Нічна атака рф: Українська ППО збила понад 500 ракет і дронів

У ніч на 27 грудня росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак по Україні, застосувавши одночасно ракети різних типів та сотні ударних безпілотників. Загалом ворог використав 40 ракет і 519 дронів, з яких сили протиповітряної оборони знищили або подавили 503 повітряні цілі. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Масштаби повітряного нападу
За даними радіотехнічних військ, було виявлено та взято на супровід 559 засобів повітряного нападу, серед яких:
- 519 ударних БпЛА типу «Shahed», «Гербера» та безпілотники інших типів.
☝️ Пуски здійснювалися з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (рф), а також з Гвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим. Близько 300 дронів становили саме Shahed.
- 10 балістичних та аеробалістичних ракет Іскандер-М / Х-47М2 Кинджал
► Райони пусків — Рязанська та Брянська області рф.
- 7 крилатих ракет Іскандер-К / Калібр
► Пуски з Ростовської області та акваторії Чорного моря.
- 21 крилата ракета Х-101
► Запуски з повітряного простору Вологодської області рф.
- 2 крилаті ракети Х-22
► Запущені з повітряного простору над Чорним морем.
🛡️ Робота ППО України
Повітряний напад відбивали всі складові сил протиповітряної оборони:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби;
- мобільні вогневі групи;
- підрозділи безпілотних систем Сил оборони.
📊 Результати станом на 13:00
Протиповітряною обороною України знищено або подавлено:
- 474 ударні дрони типу «Shahed», «Гербера» та інших типів;
- 6 ракет Іскандер-М / Кинджал;
- 4 крилаті ракети Іскандер-К / Калібр;
- *19 крилатих ракет Х-101.
❗ Наслідки атаки
- Зафіксовано влучання 10 ракет та 25 дронів на 30 локаціях.
- Падіння уламків збитих цілей відбулося на 16 локаціях.
- Одна ракета не досягла цілі.
- Інформація щодо 15 дронів, які були локаційно втрачені, уточнюється.
- Кілька ворожих безпілотників на момент повідомлення залишалися в повітрі.
📢 У Повітряних силах наголосили: «Дотримуйтесь заходів безпеки!»
Нагадаємо, вночі по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через пуски балістичних ракет. Згодом у низці регіонів дали відбій, однак атака на Київ тривала із застосуванням дронів-камікадзе.