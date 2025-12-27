Нічна атака рф: Українська ППО збила понад 500 ракет і дронів

У ніч на 27 грудня росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак по Україні, застосувавши одночасно ракети різних типів та сотні ударних безпілотників. Загалом ворог використав 40 ракет і 519 дронів, з яких сили протиповітряної оборони знищили або подавили 503 повітряні цілі. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Масштаби повітряного нападу

За даними радіотехнічних військ, було виявлено та взято на супровід 559 засобів повітряного нападу, серед яких:

519 ударних БпЛА типу «Shahed», «Гербера» та безпілотники інших типів.

☝️ Пуски здійснювалися з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (рф), а також з Гвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим. Близько 300 дронів становили саме Shahed.

10 балістичних та аеробалістичних ракет Іскандер-М / Х-47М2 Кинджал

► Райони пусків — Рязанська та Брянська області рф.

7 крилатих ракет Іскандер-К / Калібр

► Пуски з Ростовської області та акваторії Чорного моря.

21 крилата ракета Х-101

► Запуски з повітряного простору Вологодської області рф.

2 крилаті ракети Х-22

► Запущені з повітряного простору над Чорним морем.

🛡️ Робота ППО України

Повітряний напад відбивали всі складові сил протиповітряної оборони:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи радіоелектронної боротьби;

мобільні вогневі групи;

підрозділи безпілотних систем Сил оборони.

📊 Результати станом на 13:00

Протиповітряною обороною України знищено або подавлено:

474 ударні дрони типу «Shahed», «Гербера» та інших типів;

6 ракет Іскандер-М / Кинджал;

4 крилаті ракети Іскандер-К / Калібр;

*19 крилатих ракет Х-101.

❗ Наслідки атаки

Зафіксовано влучання 10 ракет та 25 дронів на 30 локаціях .

на . Падіння уламків збитих цілей відбулося на 16 локаціях .

. Одна ракета не досягла цілі.

Інформація щодо 15 дронів , які були локаційно втрачені, уточнюється.

, які були локаційно втрачені, уточнюється. Кілька ворожих безпілотників на момент повідомлення залишалися в повітрі.

📢 У Повітряних силах наголосили: «Дотримуйтесь заходів безпеки!»

Нагадаємо, вночі по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через пуски балістичних ракет. Згодом у низці регіонів дали відбій, однак атака на Київ тривала із застосуванням дронів-камікадзе.