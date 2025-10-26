Очільника окупаційної адміністрації Хрустального заочно засудили до 9 років

Завдяки доказовій базі СБУ, суд ухвалив вирок щодо колаборанта з Хрустального (колишній Красний Луч) Луганської області, який обіймає керівну посаду в незаконній адміністрації окупованого міста. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, зловмисником виявився колишній працівник податкових органів і депутат міської ради, який ще з 2014 року підтримував російську агресію. До початку повномасштабного вторгнення він працював заступником керівника місцевої так званої «адміністрації».

☝️ У жовтні 2023 року, за поданням гауляйтера леоніда пасічника, чоловік добровільно погодився стати «головою муніципального утворення міський округ місто Красний Луч лнр».

Він публічно присягнув на вірність країні-агресору і почав активно діяти на користь окупаційного режиму. Колаборант регулярно виступає у російських ЗМІ, виправдовує воєнну агресію та проводить зустрічі з представниками російських регіонів, просуваючи інтеграцію окупованої Луганщини до складу рф.

⚖️ Суд визнав його винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та заочно засудив до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Вирок набере чинності з моменту затримання злочинця. Наразі він переховується на тимчасово окупованій території, і його оголошено у розшук.

Досудове розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що СБУ встановила ще шістьох колаборантів Луганщини. Зловмисники працюють у незаконних «судових» і «правоохоронних» структурах, створених окупаційною адміністрацією рф.