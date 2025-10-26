Неділя, 26 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Очільника окупаційної адміністрації Хрустального заочно засудили до 9 років

Денис Молотов
Денис Молотов
Очільника окупаційної адміністрації Хрустального заочно засудили до 9 років

Завдяки доказовій базі СБУ, суд ухвалив вирок щодо колаборанта з Хрустального (колишній Красний Луч) Луганської області, який обіймає керівну посаду в незаконній адміністрації окупованого міста. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, зловмисником виявився колишній працівник податкових органів і депутат міської ради, який ще з 2014 року підтримував російську агресію. До початку повномасштабного вторгнення він працював заступником керівника місцевої так званої «адміністрації».

☝️ У жовтні 2023 року, за поданням гауляйтера леоніда пасічника, чоловік добровільно погодився стати «головою муніципального утворення міський округ місто Красний Луч лнр».

Очільника окупаційної адміністрації Хрустального заочно засудили до 9 років Він публічно присягнув на вірність країні-агресору і почав активно діяти на користь окупаційного режиму. Колаборант регулярно виступає у російських ЗМІ, виправдовує воєнну агресію та проводить зустрічі з представниками російських регіонів, просуваючи інтеграцію окупованої Луганщини до складу рф.

⚖️ Суд визнав його винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та заочно засудив до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Вирок набере чинності з моменту затримання злочинця. Наразі він переховується на тимчасово окупованій території, і його оголошено у розшук.

Досудове розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що СБУ встановила ще шістьох колаборантів Луганщини. Зловмисники працюють у незаконних «судових» і «правоохоронних» структурах, створених окупаційною адміністрацією рф.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Помер лідер гурту Green Grey Андрій «Дизель» Яценко

СУСПІЛЬСТВО

Укренерго повідомило про масштабні знеструмлення після атаки

ВАЖЛИВО

Настав час путіну відчути ціну його війни проти України – Грем

ПОЛІТИКА

Двоє загиблих і десятеро поранених: наслідки нічної атаки на Київ

ВАЖЛИВО

Від початку доби на фронті відбулося 101 боєзіткнення: половина атак рф була на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Україна та Швеція підписали лист про наміри щодо придбання до 150 винищувачів Gripen E

ВАЖЛИВО

Дрон рф ударив по дитячому садку в Харкові: є загиблий і поранені

ВАЖЛИВО

Повітряні сили відбили масштабну атаку: збито 58 дронів рф

ВІЙНА

Засланець путіна пригрозив США після нових санкцій на росію

ПОЛІТИКА

Президент Франції назвав пограбування Лувру викликом суспільству

ПОДІЇ

Українцям спростили підтвердження руйнування житла через Дію: нові правила

ПОДІЇ

На Рязанському НПЗ зупинено установку переробки нафти

ВАЖЛИВО

Зеленський провів Ставку: головний акцент – енергетика

ВАЖЛИВО

Генштаб: на фронті вже 69 боїв, ворог найактивніший на Покровському та Олександрівському напрямках

ВІЙНА

Рада збільшила оборонний бюджет України на 324,7 млрд грн

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"