Субота, 25 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Луганщина вимагає повної компенсації за роки російської агресії

Денис Молотов
Денис Молотов
Луганщина вимагає повної компенсації за роки російської агресії

Голова Луганської обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації Олексій Харченко взяв участь у Регіональному форумі «Реагування на шкоду, завдану війною: побудова партнерства прифронтових громад», який відбувся 23–24 жовтня в Києві. Про це повідомляється на офіційному сайті Луганської ОВА.

Захід організували Реєстр збитків для України спільно з Міжнародною організацією з міграції.

Мета форуму — розвинути партнерство між прифронтовими громадами для забезпечення доступу постраждалих до відновного правосуддя, підвищення обізнаності про діяльність Реєстру збитків та створення умов для подання заяв на компенсацію втрат і збитків, спричинених агресією росії проти України.

Попередній обсяг збитків 👇

Під час виступу Олексій Харченко зазначив, що за оцінками Світового банку, обсяг завданої шкоди Луганській області перевищує 16 мільярдів доларів США. Це є третім показником серед регіонів України. Для повного відновлення регіону, за попередніми підрахунками, потрібно щонайменше 35,5 мільярдів доларів

Він підкреслив, що більшість території області залишається під окупацією, проте навіть у таких умовах триває системна робота для громадян.

📢 «На жаль, більшість території області сьогодні залишається під тимчасовою окупацією. Але навіть у таких умовах ми продовжуємо працювати. Компенсаційні механізми для ВПО на рівні держави почали діяти, і ми вдячні Уряду за відповідні ініціативи», – повідомив Олексій Харченко.

☝️ Харченко нагадав, що російська агресія проти України почалася ще у 2014 році. Тому, важливо забезпечити можливість подання заяв до Реєстру збитків не лише тим, хто постраждав після 2022 року, а й громадянам, які втратили майно під час перших бойових дій.

📢 «Ми закликаємо наших партнерів посилити адвокацію цієї категорії людей. Якщо ми забудемо, що сталося у 2014 році, то з часом почнемо забувати і про події 2022-го. Ми маємо все фіксувати, бо наші люди заслуговують отримати повну компенсацію. А ворог повинен відповідати не лише фізично чи морально, але й фінансово», наголосив Харченко.

Очільник Луганщини також звернув увагу на необхідність посилення комунікаційної взаємодії між органами влади та населенням області.

📢 «Нам важливо донести інформацію про доступні послуги чи можливість подати заяву до Реєстру. Тому ми активно розвиваємо мережу комунікаційних офісів – наразі їх 37 у різних регіонах України. Там громадяни можуть отримати понад 30 видів послуг, зокрема консультації щодо подання заяв про компенсацію. Уже проведено понад три тисячі таких консультацій і у понад 600 випадках надано практичну допомогу», повідомив він.

Наприкінці виступу Харченко подякував організаторам форуму за ініціативу, що об’єднує тих, хто прагне відновлення миру, справедливості та гідного майбутнього для українців.

👉 Також нагадаємо, що четверо мешканців Луганщини були відзначені державними нагородами за видатні заслуги перед Україною та самовіддану працю в умовах війни.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У ТЦК Києва загинув чоловік: військовий омбудсмен та адвокат зробили заяви

КРИМІНАЛ

Рада знову продовжила воєнний стан та мобілізацію на 90 днів

ВАЖЛИВО

ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти росії

ВАЖЛИВО

151 боєзіткнення на фронті в неділю: ворог тисне на різних напрямках

ВІЙНА

Ізраїль відкрив вогонь по позиціях ХАМАС у Секторі Гази

ПОЛІТИКА

PURL розширюється: до закупівель зброї для України долучилися дві країни

ВАЖЛИВО

Швеція: Європа має бути готовою до війни з росією

ВАЖЛИВО

Президент Франції назвав пограбування Лувру викликом суспільству

ПОДІЇ

Фейк: Росія ніколи не порушувала правил олімпійського перемир’я

СТОПФЕЙК

На росії більшість регіонів залишаться без тепла взимку – СЗР

СУСПІЛЬСТВО

Потужна атака по енергетиці рф у Волгоградській області

ВІЙНА

Трамп планує обговорити з Сі Цзіньпіном обмеження ядерної зброї

ПОЛІТИКА

Двоє загиблих і десятеро поранених: наслідки нічної атаки на Київ

ВАЖЛИВО

Нейтралізовано діяльність 16 російських агентів на сході України

КРИМІНАЛ

Фейк: У Львові таксист-мігрант відмовився везти пасажирку без супроводу чоловіка

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"