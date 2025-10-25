Луганщина вимагає повної компенсації за роки російської агресії

Голова Луганської обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації Олексій Харченко взяв участь у Регіональному форумі «Реагування на шкоду, завдану війною: побудова партнерства прифронтових громад», який відбувся 23–24 жовтня в Києві. Про це повідомляється на офіційному сайті Луганської ОВА.

Захід організували Реєстр збитків для України спільно з Міжнародною організацією з міграції.

Мета форуму — розвинути партнерство між прифронтовими громадами для забезпечення доступу постраждалих до відновного правосуддя, підвищення обізнаності про діяльність Реєстру збитків та створення умов для подання заяв на компенсацію втрат і збитків, спричинених агресією росії проти України.

Попередній обсяг збитків 👇

Під час виступу Олексій Харченко зазначив, що за оцінками Світового банку, обсяг завданої шкоди Луганській області перевищує 16 мільярдів доларів США. Це є третім показником серед регіонів України. Для повного відновлення регіону, за попередніми підрахунками, потрібно щонайменше 35,5 мільярдів доларів

Він підкреслив, що більшість території області залишається під окупацією, проте навіть у таких умовах триває системна робота для громадян.

📢 «На жаль, більшість території області сьогодні залишається під тимчасовою окупацією. Але навіть у таких умовах ми продовжуємо працювати. Компенсаційні механізми для ВПО на рівні держави почали діяти, і ми вдячні Уряду за відповідні ініціативи», – повідомив Олексій Харченко.

☝️ Харченко нагадав, що російська агресія проти України почалася ще у 2014 році. Тому, важливо забезпечити можливість подання заяв до Реєстру збитків не лише тим, хто постраждав після 2022 року, а й громадянам, які втратили майно під час перших бойових дій.

📢 «Ми закликаємо наших партнерів посилити адвокацію цієї категорії людей. Якщо ми забудемо, що сталося у 2014 році, то з часом почнемо забувати і про події 2022-го. Ми маємо все фіксувати, бо наші люди заслуговують отримати повну компенсацію. А ворог повинен відповідати не лише фізично чи морально, але й фінансово», — наголосив Харченко.

Очільник Луганщини також звернув увагу на необхідність посилення комунікаційної взаємодії між органами влади та населенням області.

📢 «Нам важливо донести інформацію про доступні послуги чи можливість подати заяву до Реєстру. Тому ми активно розвиваємо мережу комунікаційних офісів – наразі їх 37 у різних регіонах України. Там громадяни можуть отримати понад 30 видів послуг, зокрема консультації щодо подання заяв про компенсацію. Уже проведено понад три тисячі таких консультацій і у понад 600 випадках надано практичну допомогу», — повідомив він.

Наприкінці виступу Харченко подякував організаторам форуму за ініціативу, що об’єднує тих, хто прагне відновлення миру, справедливості та гідного майбутнього для українців.

