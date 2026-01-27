Обстріли Донеччини: за добу загинули двоє людей, ще троє поранені

Обстріли Донеччини за минулу добу призвели до загибелі двох цивільних осіб та поранення ще трьох людей. Про це у вівторок, 27 січня, повідомили в Національній поліції України.

За даними правоохоронців, протягом доби зафіксовано 1707 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Олександрівка, Олексієво-Дружківка, Райгородок, а також села Дмитро-Дар’ївка та Очеретине.

🏚️ Руйнувань зазнали 25 цивільних об’єктів, зокрема шість житлових будинків.

☝️ Найбільш трагічні наслідки зафіксовано у Слов’янську. Сьогодні о 04:40 війська рф скинули на місто три авіабомби ФАБ-250 з модулем УМПК. Внаслідок удару загинуло подружжя віком 45 і 48 років, їхній 20-річний син отримав поранення. Два приватні будинки зруйновано повністю, ще три — пошкоджено. Напередодні місто також зазнало атак дронами, внаслідок чого було пошкоджено газопровід.

📌 У Дружківці російські війська застосували FPV-дрони — поранення отримав 57-річний місцевий житель, пошкоджено котельню.

📌 В Олексієво-Дружківці внаслідок удару FPV-дроном поранено 47-річну жінку.

📌 По Краматорську ворог завдав шість ударів, використавши авіабомбу КАБ-250 та безпілотники. Пошкоджено підприємство, об’єкти інфраструктури та цивільний автомобіль.

⚖️ За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

