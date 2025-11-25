Вівторок, 25 Листопада, 2025
Обстріл Білої Церкви: загиблі та поранені після нічної атаки рф

Окупаційні російські війська у ніч проти вівторка, 25 листопада, здійснили обстріл Білої Церкви, що призвів до загибелі мирного жителя. Також підтверджено наявність поранених, серед яких — 14-річна дівчина. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у своєму офіційному Telegram-каналі.

За словами очільника області, противник інтенсивно атакував регіон ракетами та ударними безпілотниками.

📢 «Ворожі удари спрямовані по мирних населених пунктах, що призводить до трагічних наслідків», — наголосив Микола Калашник.

☝️ Він уточнив, що поранення 14-річної мешканки Білої Церкви попередньо класифікується як травма спини. Нині дитині надають усю необхідну медичну допомогу.

Під час обстрілу Білої Церкви пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок. На місці інциденту працюють оперативні та рятувальні служби. Калашник звернувся до громадян із закликом залишатися в укриттях під час тривог та дбати про власну безпеку.

Секретар міської ради Білої Церкви Володимир Вовкотруб підтвердив факти загибелі та поранення цивільних унаслідок атаки на громаду.

📢 «Пошкоджень зазнав чотириповерховий житловий будинок. З будинку та його підвального приміщення було евакуйовано 46 людей. На жаль, станом на ранок було відомо про двох загиблих. 8 людей дістали поранення, серед них — 14-річна дитина. Для обігріву та підтримки постраждалих на місці події розгорнуті намети ДСНС. Усі відповідні служби працюють безперервно», — йдеться у повідомленні.

👉 Також зазначається, що в ніч на 25 листопада українська столиця пережила масштабну ракетну атаку. У Києві спалахнула пожежа в одному з багатоповерхових будинків, а також фіксуються перебої у постачанні електроенергії та води.



