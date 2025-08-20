Середа, 20 Серпня, 2025
Обслуговування гальмівних супортів 150-кубового мотоцикла

Сергій Фоменко
Сергій Фоменко
Обслуговування гальмівних супортів ілюстрація

Популярною категорією мотоциклів є двоколісники з об’ємом двигуна 150 куб. см (ознайомитися з популярними моделями можна тут: https://motogo.com.ua/uk/motocikly/150kub). Гальмівні супорти таких байків – це серце гальмівної системи, від справності якого залежить не лише ваша безпека, а й життя. Багато мотоциклістів недооцінюють важливість регулярного обслуговування цих компонентів, що може призвести до серйозних наслідків на дорозі.

Чому супорти потребують особливої уваги?

На відміну від потужних спорт-байків, 150-кубові мотоцикли зазвичай обладнані простішими одно поршневими супортами, які більш схильні до забивання та корозії. Українські дорожні умови з піском, сіллю та вологою створюють ідеальне середовище для швидкого зношування гальмівних компонентів. Основні проблеми, з якими стикаються власники:

  • Заїдання поршня супорта через накопичення бруду.
  • Корозія напрямних пальців.
  • Витік гальмівної рідини.
  • Нерівномірне зношування колодок.

Варто пам’ятати, що гальма — це не той компонент, на якому варто економити час чи гроші.

Ознаки того, що супорти потребують обслуговування

Обслуговування гальмівних супортів

Досвідчені механіки радять звертати увагу на такі симптоми під час їзди:

  • Мотоцикл «тягне» в сторону під час гальмування.
  • Гальмівна ручка стає «ватною» або занадто жорсткою.
  • Характерний металевий скрегіт при натисканні на гальма.
  • Помітне зменшення ефективності гальмування.

При візуальному огляді будуть помітні сліди гальмівної рідини навколо супорта, нерівномірне зношування колодок, корозія або пошкодження гумових пильників. Також можна побачити синюватий відтінок гальмівного диска (перегрів).

Покрокове обслуговування супортів

Перед початком роботи підготуйте необхідні інструменти. Знадобляться набір ключів та головок, спеціальна рідина для очищення гальм та нова гальмівна рідина DOT 4. Потрібно придбати ремкомплект супорта та мідну змазку для високих температур. Роботи проводьте лише на холодному мотоциклі в добре провітрюваному приміщенні.

Обслуговування гальмівних супортів ілюстративне фото

Акуратно від’єднайте супорт від вилки, не пошкоджуючи гальмівний шланг. Підвісьте його на дроті, щоб уникнути навантаження на шланг. Використовуйте стиснене повітря для виштовхування поршня. Робіть це поступово, тримаючи ганчірку для запобігання викиданню поршня. Перевірте його на предмет корозії, подряпин та викривлень. Особливу увагу приділіть стану гумових ущільнень.

Очищення та відновлення

Найкритичніший етап — це ретельне очищення всіх компонентів. Використовуйте спеціальний очисник для гальмівних систем, уникаючи бензину або розчинників, які можуть пошкодити гумові деталі. Для видалення стійкої корозії з поршня використовуйте дрібнозернисту шкурку (не більше P1000), працюючи виключно вздовж осі поршня.

Складання та налаштування

При встановленні нових ущільнень змащуйте їх тонким шаром свіжої гальмівної рідини. Поршень встановлюйте акуратно, без зусиль, перевіряючи легкість його руху. Варто дотримуватися такої регулярності обслуговування:

  • Повне обслуговування супортів – кожні 15-20 тисяч км.
  • Візуальна перевірка – щомісячно.
  • Заміна гальмівної рідини – кожні 2 роки.

Через специфіку наших доріг рекомендується частіше промивати супорти після їзди по піщаних або засолених дорогах. Зимою особливо важливо регулярно перевіряти відсутність льоду в механізмі.

Придбати якісну мототехніку з доставкою по Україні можна в інтернет-магазині MotoGo. Продавець має власний сервісний центр, де тестується кожен байк перед відправкою покупцю. Тому виключається наявність скритих дефектів.

