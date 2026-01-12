Оборонний комітет не рекомендував Раді звільняти Василя Малюка

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав включення до порядку денного сесії парламенту питання про звільнення голови Служби безпеки України Василя Малюка. Про це у понеділок, 12 січня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

☝️ За його словами, під час розгляду президентського подання щодо звільнення Василя Малюка результати голосування в комітеті розподілилися наступним чином:

🟢 сім членів підтримали пропозицію;

🛑 шестеро проголосували проти;

🟡 двоє утрималися.

📢 «Це не сильно заважає винести (подання – ред.) у зал. Просто виходить, що комітет не рекомендує на розгляд зали», — написав Железняк.

Він також висловив переконання, що у сесійній залі Верховної Ради не набереться необхідних 226 і більше голосів для ухвалення рішення про відставку голови СБУ.

Водночас комітет підтримав подання щодо звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України. За це рішення проголосували вісім членів комітету, ще шестеро висловилися проти.

👉 Нагадаємо, 5 січня шостий президент України Володимир Зеленський публічно оголосив про звільнення генерал-лейтенанта Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України, наголосивши, що він продовжить роботу в системі спецслужби.

Того ж дня глава держави доручив Євгенію Хмарі тимчасово виконувати обов’язки голови СБУ. Перед цим окремим указом Зеленський закріпив за собою право призначати виконувача обов’язків керівника СБУ на період дії воєнного стану у разі тимчасової відсутності очільника відомства.