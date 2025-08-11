Понеділок, 11 Серпня, 2025
Новоайдарська селищна військова адміністрація також підтримує Захисників

Новоайдарська селищна військова адміністрація й надалі підтримує захисників та захисниць Новоайдарської громади. У серпні 2025 року ще троє військовослужбовців отримали фінансову допомогу. Загальна сума цих виплат склала 60 тисяч гривень. Про це йдеться на офіційному сайті Новоайдарської ВА.

✅ Від початку року адміністрація вже надала матеріальну підтримку 112 військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Загальний обсяг виплат із січня 2025 року становить 2 мільйони 190 тисяч гривень.

Кошти були розподілені між кількома категоріями отримувачів. Зокрема, допомогу отримали:

  • ✔️ 105 військовослужбовців (на суму 2 мільйони 190 тисяч гривень);
  • ✔️ 2 члени сім’ї загиблого/померлого ветерана війни (на суму 40 тисяч гривень);
  • ✔️ 2 дитини загиблого/померлого ветерана війни (на суму 20 тисяч гривень);
  • ✔️ 3 особи з інвалідністю внаслідок війни (на суму 30 тисяч гривень).

Виплати здійснюються відповідно до місцевої Комплексної програми соціальної підтримки учасників бойових дій та членів їхніх родин.

Програма спрямована на допомогу мешканцям Новоайдарської селищної територіальної громади, життя яких тісно пов’язане із захистом безпеки України та її громадян у зв’язку з повномасштабною військовою агресією російської федерації.

Її дія розрахована на період з 2023 до 2025 року, і реалізація триває.

Подати заяву на отримання допомоги можна до 1 грудня 2025 року.

☎️ Усім, хто хоче дізнатися деталі щодо умов та необхідних документів, рекомендують звертатися за телефоном: +380958791355.

☝️ Також нагадаємо, що співробітники Кремінської міської військової адміністрації продовжують системно підтримувати військовослужбовців, ветеранів та їхні сім’ї. За 2025 рік у громаді вже 130 мешканців із цієї категорії отримали допомогу майже на 2 мільйони гривень.

