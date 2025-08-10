Кремінська громада надала майже 2 млн грн допомоги військовим і їхнім родинам у 2025 році

Співробітники Кремінської міської військової адміністрації продовжують системно підтримувати військовослужбовців, ветеранів та їхні сім’ї. За 2025 рік у громаді вже 130 мешканців із цієї категорії отримали допомогу майже на 2 мільйони гривень. Вона надається за понад 20 різними напрямками, що охоплюють широкий спектр потреб військових і їхніх родин. Про це повідомила пресслужба Кремінської МВА.

Нещодавно відбулося чергове засідання Координаційного центру підтримки цивільного населення, де обговорювали поточні питання допомоги захисникам України та підсумки оздоровчої кампанії для дітей з родин військових.

В.о. начальника відділу по роботі з ветеранами Роман Редькін повідомив, що у громаді діє спеціальна Програма супроводу і взаємодії з ветеранами, військовослужбовцями та членами їхніх родин.

Вона включає наступні напрямки підтримки, серед яких:

✔️ Допомога сім’ям загиблих військовослужбовців та учасників бойових дій на поховання та перепоховання;

✔️ Виплати військовослужбовцям та учасникам бойових дій у зв’язку з пораненням;

✔️ Допомога сім’ям військовослужбовців у зв’язку з народженням дитини.

✔️ Виплати військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, до Дня захисників і захисниць України;

✔️ Окремо передбачена підтримка працівників Національної поліції і ДСНС, які у 2025 році беруть участь у бойових операціях або мають статус учасника бойових дій із 2014 року.

✔️ Також допомогу отримують мобілізовані та контрактники, призвані на службу після 1 січня 2025 року.

✔️ Програма покриває витрати на реабілітаційні послуги (14–21 день) для звільнених у відставку військових, які брали участь у бойових діях після 24 лютого 2022 року, а також для членів їхніх сімей і родин загиблих.

✔️ Підтримка військових, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

✔️ Допомога у разі загострення хвороби, необхідності оперативного втручання, дороговартісного лікування або реабілітації після поранення;

✔️ У межах програми здійснюється лікування онкологічних хвороб серед військовослужбовців, ветеранів та учасників бойових дій.

✔️ Соціальна підтримка сімей загиблих (померлих) військовослужбовців до Дня захисників і захисниць України на 2025 рік;

✔️ Соціальна підтримка осіб зі статусом учасника бойових дій, які брали участь у заходах із забезпечення оборони України з 2014 року, до Дня захисників і захисниць України;

✔️ Допомога особам з інвалідністю внаслідок війни;

✔️ Соціальна підтримка сімей діючих військовослужбовців, які виховують дітей до 17 років включно.

За інформацією відділу, з початку року вже відбулося дев’ять засідань комісії, на яких допомогу отримали 43 людини загальною сумою 1,34 мільйона гривень.

Заступниця начальника Кремінської МВА Наталя Макогон підкреслила особливу увагу на підтримку тих, хто повернувся з полону.

📢 «На сьогодні в громаді три такі людини і ми маємо продовжувати супроводжувати їх на кожному етапі», – зазначила вона.

Окрім основної програми супроводу ветеранів, у Кремінській громаді реалізуються й інші місцеві ініціативи допомоги військовим та їхнім родинам.

Зокрема, діє «Програма надання матеріальної допомоги населенню Кремінської міської територіальної громади на 2025 рік», що охоплює додаткові напрямки підтримки.

До них належать:

☑️ Допомога на лікування хронічних захворювань;

☑️ Підтримка багатодітних сімей;

☑️ Допомога сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю, а також особам з інвалідністю з дитинства;

☑️ Виплати сім’ям з дітьми для оздоровлення, відпочинку чи реабілітації до Міжнародного дня захисту дітей;

☑️ Допомога студентам та курсантам вищих навчальних закладів, які здобувають першу освіту на денній формі;

☑️ Компенсація витрат на придбання твердого палива для сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах.

За цією місцевою програмою вже 51 родина військовослужбовців отримала підтримку на загальну суму 395 тисяч гривень.

Окремо передбачені заходи для розвитку ветеранського підприємництва. Ветерани можуть отримати одноразову фінансову допомогу до 150 тисяч гривень на створення або розвиток власного бізнесу.

Також внутрішньо переміщені особи з-поміж ветеранів та членів їхніх сімей мають можливість отримати компенсацію витрат на переїзд (3 000 гривень) до місця працевлаштування і оплату першого місяця оренди житла (до 5 000 гривень) за умови укладення офіційного договору.

Ще одним напрямком є оздоровлення дітей.

У межах «Програми оздоровлення і відпочинку дітей та учнів Кремінської міської територіальної громади на 2025 рік» вже пройшли оздоровлення 36 дітей із сімей військовослужбовців.

Для отримання консультацій та довідок мешканці можуть звертатися за телефонами:

📲 Соціальні питання – 066 757 36 92

📲 Ветеранська політика – 099 091 91 16

Таким чином Кремінська громада демонструє системну роботу з підтримки захисників України та їхніх близьких, забезпечуючи широкий спектр соціальних послуг і матеріальної допомоги.

