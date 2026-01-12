Норвегія оголосила про пакет підтримки України на $400 млн

Норвегія виділила пакет підтримки України на загальну суму у $400 млн. Про це оголосив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде під час спільного з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою брифінгу в Києві у понеділок, 12 січня. Офіційну інформацію повідомляє МЗС України.

📢 «Я хочу підтвердити, що сьогодні ми оголошуємо про новий пакет підтримки, згідно з яким негайно передається $400 млн. З них $200 млн підуть на нагальні потреби взимку: закупівля газу та ремонт енергетики, щоб опалення і світло працювало», — заявив Ейде.

☝️ Очільник норвезького МЗС уточнив, що ще $200 млн буде спрямовано безпосередньо на підтримку державного бюджету України. За його словами, ці кошти мають стати фінансовим «мостом» до моменту надходження допомоги від Європейського Союзу.

📢 «Тож це є потужним символом солідарності та спільної справи, і ми хотіли зробити це негайно», — наголосив міністр.

Зазначається, що норвезький фінансовий внесок буде реалізовано через міжнародних партнерів, зокрема Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також Європейське енергетичне співтовариство. Його діяльність спрямована на розширення внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу на треті країни, зокрема Україну. За словами Ейде, відповідні рішення вже погоджені з іншими ключовими міжнародними донорами.

Раніше повідомлялося, що Норвегія також профінансує новий пакет військової допомоги для України на суму 3,2 млрд норвезьких крон (майже 270 млн євро). До нього увійдуть боєприпаси для винищувачів F-16, а також ракети для систем протиповітряної оборони.

👉 Також нагадаємо, що Україна та Норвегія підписали угоду про спільне виробництво дронів. Про це 30 листопада повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram. Він уточнив, що документ був підписаний разом із міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком.