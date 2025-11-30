Неділя, 30 Листопада, 2025
Україна і Норвегія домовилися про спільне виробництво БпЛА

Денис Молотов
Україна та Норвегія підписали угоду про спільне виробництво дронів. Про це 30 листопада повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram, уточнивши, що документ був підписаний разом із міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком.

📢 «Це важливий крок, який дозволить масштабувати наші спроможності та посилити оборону України. Наступний етап — швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей», — зазначив Шмигаль.

Міністр додав, що Україна передасть Норвегії свій досвід та інновації в оборонній сфері. А натомість отримає потужний виробничий майданчик, здатний забезпечувати українських військових сучасними дронами. Йдеться також про розширення науково-дослідної та конструкторської співпраці з провідними установами Норвегії.

У контексті міжнародного співробітництва нагадаємо, що раніше Україна та Велика Британія підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus. Це стало кроком до майбутнього виробництва цього БпЛА на території Сполученого Королівства.

☝️ Також раніше стало відомо, що Норвегія не планує використовувати кошти свого суверенного інвестиційного фонду, який є найбільшим у світі, щоб забезпечити Євросоюз можливістю передати Україні заморожені російські валютні резерви на суму 140 мільярдів євро.

