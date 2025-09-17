ЄС готує нові санкції, у тому числі, проти Китаю та Індії

Євросоюз планує посилити санкції проти росії та запровадити додаткові обмеження для Китаю й Індії, які, за даними європейських інституцій, опосередковано підтримують російську економіку. Про це пише німецьке видання Handelsblatt.

У межах нового пакета санкцій проти росії до «чорного списку» ЄС внесуть кілька банків і нафтопереробних заводів з Китаю та Індії. Йдеться про установи, які приймають російську нафту або проводять фінансові операції, що, на думку європейських чиновників, сприяють наповненню бюджету кремля.

Водночас Євросоюз не планує вводити додаткові мита на товари з Китаю та Індії. На такий крок його активно підштовхує Вашингтон, однак у Брюсселі вважають, що це може ускладнити економічні відносини з країнами, які є важливими партнерами для ЄС.

Американський президент Дональд Трамп раніше висунув європейським союзникам ультиматум. Він прямо заявив, що країни НАТО та ЄС «не виконують свою роботу», продовжуючи купувати російські енергоносії. Трамп наполягав на повній відмові від російської нафти, підкреслюючи, що будь-які закупівлі фактично фінансують агресію москви.

У відповідь у Брюсселі нагадали, що ЄС поступово скорочує залежність від російського палива вже кілька років. За словами європейських дипломатів, цей процес відбувається системно, і найближчим часом буде зроблено чергові кроки в напрямку енергетичної незалежності.

Новий пакет санкцій проти росії матиме подвійний характер: він вдарить безпосередньо по російській економіці та торкнеться третіх країн, які опосередковано підтримують постачання енергоносіїв і фінансові операції.

