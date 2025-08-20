Німеччина готова долучитися до гарантій безпеки для України – Пісторіус

Німеччина підтвердила готовність зробити свій внесок у забезпечення гарантій безпеки для України. Про це у коментарі німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung 19 серпня повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

За його словами, точні параметри участі поки що не визначені. У Берліні наголошують, що німецька допомога залежатиме від кількох ключових чинників. Пісторіус уточнив, що мова йде про узгодження з Вашингтоном, позицію партнерів по ЄС і НАТО, а також про готовність росії рухатися у бік мирного врегулювання.

📢 «Ми враховуємо, по-перше, хід переговорів, по-друге, можливий внесок Сполучених Штатів, і по-третє, координацію з нашими найближчими партнерами… а також готовність росії досягти мирного рішення», – підкреслив Пісторіус.

Тема безпекових гарантій активно обговорюється на міжнародному рівні. У Білому домі вже заявили, що одним із можливих елементів майбутньої системи може стати надання Україні повітряної підтримки. При цьому офіційні представники США уточнили: йдеться лише про один із варіантів, остаточного рішення поки що немає.

Президент США Дональд Трамп раніше підтвердив, що Вашингтон братиме участь у формуванні гарантій для України. Водночас він наголосив, що провідна роль у цьому процесі має належати європейським державам. При цьому Трамп виключив можливість прямого залучення американських військових на території України.

Питання гарантій безпеки для України залишається відкритим. Німеччина вже дала сигнал про готовність до активної участі, однак остаточний формат її внеску залежатиме від міжнародної координації та спільних домовленостей із союзниками.

☝️ Також раніше було повідомлено, що після переговорів у Білому домі, на яких були присутні президент України Володимир Зеленський та європейські чиновники, близько десяти країн заявили про готовність направити свої військові контингенти до України.

👉 Президент Румунії Нікушор Дан підтвердив, що його країна готова взяти активну участь у гарантуванні безпеки України.