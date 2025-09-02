Вівторок, 2 Вересня, 2025
Нічна атака дронами на Білу Церкву: загиблий і масштабні руйнування

Денис Молотов
Нічна атака дронами на Білу Церкву: загиблий і масштабні руйнування

У ніч на 2 вересня російські війська завдали масованого удару дронами по Білій Церкві Київської області. Внаслідок атаки загинула одна людина, є поранені, зафіксовані серйозні руйнування цивільної інфраструктури.

За офіційною інформацією, яку поширили Білоцерківська міська рада у своєму Telegram-каналі та очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, це вже другий поспіль обстріл міста за останні дві ночі.

📢 «Станом на 04:45 підтверджено пожежу, жертву та постраждалих серед місцевих мешканців», – повідомила місцева влада.

Що відомо про наслідки атаки

Як уточнив Калашник, тіло загиблого чоловіка – це чоловік 1960 року, виявили під час ліквідації пожежі у гаражному кооперативі.

📢 «На жаль, одна людина загинула. Це чоловік 1960 року. Його тіло було знайдемо під час гасіння пожежі кооперативу гаражів, він тут працював охоронцем», – повідомив голова ОВА.

У місті пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, зруйновано частину гаражних приміщень, а також зафіксовані масштабні займання в комерційних зонах і на виробничих об’єктах.

📢 «Унаслідок ворожої атаки в місті вибито скління в 9 багатоповерхових житлових будинках, пошкоджено два приватні будинки, дах школи. Рятувальники ліквідували пожежі на території торговельних, виробничих підприємств та гаражного кооперативу. Знищено 29 гаражів та 6 автомобілів, ще 11 гаражів та 8 автомобілів пошкоджено», – йдеться в повідомленні.

Також до лікарні госпіталізована 86-річна жінка з гострою реакцією на стрес, вона перебуває під наглядом медиків.

Газо- та водопостачання працюють стабільно, електропостачання — також, попри пошкодження однієї з ліній, враховуючи можливість використання резервної мережі.

Міська влада закликала мешканців дотримуватися заходів безпеки: зачиняти вікна через сильне задимлення, не панікувати та стежити за офіційними повідомленнями. На місцях ударів цілодобово працюють підрозділи ДСНС і медики, які ліквідують наслідки атаки та допомагають потерпілим.

Обстріли інших регіонів

Тієї ж ночі росія продовжила масовані атаки дронами «Шахед», які запускалися з північного і південного напрямків. Під обстріли потрапили й інші регіони України.

У Сумах двічі пролунали вибухи. За даними місцевої влади, кілька людей отримали поранення, серед них і дитина. Постраждалі були госпіталізовані, лікарі надають їм необхідну допомогу.

Таким чином, друга поспіль нічна атака на Білу Церкву стала черговим доказом того, що російські війська цілеспрямовано нищать українські міста та завдають ударів по цивільній інфраструктурі, наражаючи на небезпеку мирних жителів.

☝️ Також нагадаємо, що окупаційна армія рф зазнала рекордних втрат у серпні – загальна кількість вбитих і поранених склала 28 790 осіб.

