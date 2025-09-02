ЗСУ знищили понад 28 тисяч окупантів і тисячі одиниць техніки за серпень

Окупаційна армія рф зазнала рекордних втрат у серпні – загальна кількість вбитих і поранених склала 28 790 осіб. Про це у вівторок, 2 вересня, повідомило Міністерство оборони України.

📢 «Упродовж серпня ворог намагався тиснути на українську оборону на різних напрямках фронту, жертвуючи великою кількістю своєї піхоти… За 31 день серпня безповоротні та санітарні втрати особового складу росармії склали 28 790 осіб. Це умовно чисельність понад двох дивізій», – зазначили у відомстві.

Крім величезних втрат серед живої сили, українські військові завдали російським окупантам значних збитків у техніці. Лише за один місяць було:

знищено та пошкоджено 1304 артилерійські системи , що дорівнює 73 артдивізіонам;

, що дорівнює 73 артдивізіонам; виведено з ладу 3505 одиниць військової автомобільної техніки та автоцистерн ;

; знищено 87 танків та 161 бронемашину, попри те, що російські війська намагаються рідше використовувати важку бронетехніку через її високу вразливість.

☝️ Нагадаємо, що лише за добу 1 вересня українська армія знищила ще близько 800 російських військових. Загальні втрати армії рф від початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 1,1 млн осіб убитими і пораненими.

👉 Також відомо, що впродовж минулої доби, 1 вересня, було зафіксовано 172 бойових зіткнення. Противник здійснив 64 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих бомб.