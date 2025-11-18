У НБУ відреагували на “нову банкноту 5000 гривень”

Національний банк України заявив, що поширювана в мережі інформація про нібито «нову банкноту номіналом 5000 гривень» є вигадкою та фейком. У повідомленні, оприлюдненому в офіційному Telegram-каналі НБУ, підкреслюється, що відео, яке активно репостили соцмережі та окремі медіа, не має жодного стосунку до оновлення грошового ряду України.

У Нацбанку уточнили, що на оприлюднених кадрах зображено презентаційний виріб «Пантелеймон Куліш», виготовлений ще у 2008 році для демонстрації технологічних можливостей Банкнотно-монетного двору НБУ.

📢 «Бачимо, що в інтернет-мережі та в окремих медіа шириться відео про нібито дизайн «нової банкноти 5000 гривень». Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності!», — зазначили в регуляторі.

У заяві додали, що цей виріб створено як друковану продукцію БМД НБУ і він не є банкнотою. На ньому немає номінального значення та позначення грошової одиниці “гривня”, тому використовувати його як платіжний засіб неможливо і не планується. Виріб існував виключно як рекламний та демонстраційний зразок. Зокрема, на ньому містяться чіткі позначки: «ПРЕЗЕНТАЦІЙНА» та «НЕ МОЖЕ БУТИ ВИКОРИСТАНО ЯК ЗАСІБ ПЛАТЕЖУ».

Регулятор наголосив, що зараз Національний банк не працює над жодним дизайном банкноти номіналом 5000 гривень.

📢 «На сьогодні Національний банк не розробляє дизайн банкноти номіналом 5000 гривень. Якщо надалі рішення щодо оновлення номінального ряду банкнот національної валюти України буде змінено, НБУ поінформує про це громадськість. Довіряйте лише перевіреній інформації!», — підкреслили в установі.

☝️ Нагадаємо, 3 листопада Нацбанк повідомив про випуск нової памʼятної монети «Рік Коня» — символу 2026 року.

Також 21 серпня стало відомо, що Національний банк вводить в обіг нові 20-гривневі банкноти з написом «Слава Україні! Героям слава!».

📌 Раніше Національний банк України (НБУ) у своєму інфляційному звіті за жовтень 2025 року повідомив, що дефіцит електроенергії стане одним із ключових факторів уповільнення економічного зростання у найближчі роки.