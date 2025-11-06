НАТО перевищило рф за темпами виробництва боєприпасів — Рютте

Північноатлантичний альянс вперше за останні роки перевищив росію за обсягами виробництва боєприпасів. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час форуму NATO-Industry Forum, що відбувся 6 листопада у столиці Румунії, Бухаресті.

📢 «До недавнього часу росія виробляла більше боєприпасів, ніж усі союзники з НАТО разом узяті. Але тепер це не так», – зазначив Рютте.

Він підкреслив, що держави-члени Альянсу активно розширюють свої оборонні потужності. За його словами, союзники «відкривають десятки нових виробничих ліній та розширюють існуючі», що дозволяє «виробляти більше, ніж за останні десятиліття».

☝️ Рютте наголосив, що нинішнє нарощування виробництва — це не лише кількісний, а й технологічний прорив. Країни НАТО, за його словами, повинні скорочувати терміни постачання, впроваджувати інновації та зміцнювати кооперацію з партнерами — від Європейського Союзу та України до Японії і Південної Кореї.

📢 «Небезпека, що походить від росії, не зникне навіть після закінчення війни (в Україні – ред.). Ми маємо бути готовими до тривалого протистояння. Ми не можемо бути наївними. Ми повинні бути готові», – наголосив генсек НАТО.

Він також зауважив, що москва залишається дестабілізуючим чинником у Європі та світі. На його думку, співпраця росії з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном свідчить про формування нових осей впливу, які потребують довгострокової відповіді Альянсу.

📢 «Союзники мають бути мобілізованими і зараз, і у майбутньому. Ми повинні бути готові не лише до оборони, а й до стратегічної переваги», – підкреслив Рютте, наголосивши на необхідності стабільного фінансування оборонних програм.

Раніше генсек НАТО із часткою іронії прокоментував слова російського диктатора владіміра путіна щодо ймовірних ядерних випробувань. Він зазначив, що подібні заяви не демонструють силу, а лише свідчать про слабкість і відчай кремля, який намагається залякати світ, не маючи реальної переваги.

Таким чином, за словами очільника Альянсу, країни НАТО поступово відновлюють оборонні спроможності до рівня, що забезпечує стратегічний паритет із росією. А в окремих напрямах — навіть перевищує її потенціал.