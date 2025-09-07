Атака на Київщині: три «шахеди» влучили у кінний клуб

У ніч на 7 вересня російські війська завдали удару дронами-камікадзе по території кінного клубу Arion Endurance, розташованого на Київщині.

📢 «Приліт шахедами по левадах кінного клубу Endurance Horse Sport Club. Мабуть, це теж військовий обʼєкт», — повідомили представники клубу.

Внаслідок атаки загинули семеро коней. Серед них — Малахіта, яка готувалася до чемпіонату України, а також Ра Назран зі своїм сином, Босфор і Мак-Тум. Вижили лише двоє коней — Холі та Мануель.

Журналіст Андрій Цаплієнко підтвердив, що на територію комплексу влучили три російські ударні дрони типу «шахед».

📢 «Виродки цілеспрямовано атакували кінний клуб на Київщині. По території влучило три шахеди. Люди не постраждали, загинули тварини», — написав він.

1 з 2

☝️ Це не перший випадок атаки на кінні клуби. 11 липня росіяни вдарили по конюшні в Одесі. Тоді загинула кобила Камелія, ще одна — Сігма — отримала поранення.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня російські війська здійснили масштабний комбінований удар по території України, використавши понад 800 ударних БпЛА та ракет наземного базування. Сили оборони збили більшість цілей.

👉 У ніч проти 7 вересня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території України. У столиці вперше від початку повномасштабної війни пошкоджень зазнала будівля Кабміну.