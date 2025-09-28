NASA підтвердило відкриття 6000 екзопланет

Наукова спільнота отримала ще одне підтвердження швидкого прогресу в дослідженні космосу: NASA оголосило про досягнення позначки у 6000 підтверджених екзопланет. Про це повідомило видання Live Science. Цей результат став можливим завдяки тридцятирічній роботі астрономів, які використовували передові телескопи та космічні місії.

Історія досліджень екзопланет розпочалася у 1992 році. Саме тоді астрономи вперше виявили планети за межами Сонячної системи — вони оберталися навколо пульсара. Через кілька років, у 1995-му, було знайдено першу екзопланету біля зірки головної послідовності. Відтоді кількість відкриттів зростала, а місії Kepler і TESS зробили справжній прорив, дозволивши фіксувати сотні й тисячі нових об’єктів.

У NASA наголосили, що станом на вересень 2025 року число підтверджених екзопланет сягнуло 6000, тоді як ще у березні 2022-го їх було 5000. Для порівняння: у Чумацькому Шляху може існувати понад 100 мільярдів подібних планет, що свідчить про масштабність завдання для науки.

📢 «Кожен із різних типів планет, які ми відкриваємо, дає нам інформацію про умови, за яких можуть утворюватися планети, і, зрештою, про те, наскільки поширеними можуть бути планети, подібні до Землі, і де ми повинні їх шукати. Якщо ми хочемо дізнатися, чи самотні ми у Всесвіті, усі ці знання є надзвичайно важливими», – сказала Дон Геліно, керівниця програми NASA з дослідження екзопланет (ExEP) у Лабораторії реактивного руху в Каліфорнії.

Місія TESS на липень 2025 року підтвердила понад 600 екзопланет із 7655 кандидатів. Це означає, що у найближчі роки вчені отримають ще більше підтверджень.

Вагомі перспективи нових відкриттів

✅У 2027 році NASA планує запустити космічний телескоп імені Ненсі Грейс, який працюватиме за принципом мікролінзування й зможе виявити тисячі нових планет.

✅У 2026 році стартує європейська місія PLATO, спрямована на пошук скелястих екзопланет біля зірок, подібних до Сонця.

✅Інші проєкти, такі як CHEOPS та ARIEL, дадуть змогу детально досліджувати вже відомі об’єкти, вивчаючи їхню атмосферу та структуру.

До глобальних космічних досліджень долучається і Китай

✅Країна готує запуск телескопа Earth 2.0 (ET) у 2028 році, який буде зосереджений на пошуках планет земного розміру. Це означає, що конкуренція і співпраця у сфері пошуків екзопланет виходить на новий рівень.

Варто нагадати, що нещодавно астрономи вперше зафіксували момент зародження планетарної системи біля молодої зірки HOPS-315, яка розташована за 1300 світлових років від Землі. Ще одним відкриттям стало уточнення даних про Уран: планета виявилася теплішою, ніж вважали раніше, адже виділяє більше тепла, ніж отримує від Сонця.

Таким чином, новина про 6000 підтверджених об’єктів підкреслює ключову роль NASA у вивченні космосу та формує новий етап досліджень. Місії наступного десятиліття відкриють ще ширші горизонти, наближаючи людство до відповіді на головне питання — чи є ми самотні у Всесвіті.

