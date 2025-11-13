Четвер, 13 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Нардеп Олена Шуляк: Держава формує комплексну систему турботи про дітей

Сергій Фоменко
Сергій Фоменко
Нардеп Олена Шуляк: Держава формує комплексну систему турботи про дітей – від народження до школи

Держава за ініціативи шостого Президента України Володимира Зеленського продовжує формувати комплексну систему підтримки дитини, яка охоплюватиме кожний етап: від вагітності, народження та навіть до школи. Українська влада прагне створити таке середовище турботи, де народження та виховання дитини стають не викликом для сімейного бюджету, а справжньою радістю для родини.

На цьому наголосила голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк, коментуючи нещодавнє ухвалення Верховною Радою законопроєкту, який збільшує дитячі виплати з наступного року.

“Партія “Слуга Народу” підтримувала відповідний урядовий законопроєкт, який збільшив дитячі виплати, та й надалі буде підтримувати впровадження всіх подібних ініціатив і механізмів, які стосуються не тільки сталого розвитку майбутнього покоління, а й загалом спрямовані на підтримку фінансової стабільності українців, особливо протягом опалювального сезону”, – зазначає Олена Шуляк.

Підвищення “дитячих” виплат

  • Встановлюється допологова допомога для незастрахованих жінок. Вона становитиме 7 тис. грн на одну дитину.
  • Зростає також й одноразова виплата при народженні малюка. Як говорять у політичній силі, мова йде про платіж у 50 тис. грн, який зможуть отримати ті матері, які народять після 1 січня 2026 року. Суму не розбивають на частини, а надають одним платежем. При народженні дитини, як і раніше, надаватиметься також натуральна допомога “Пакунок малюка”.
  • Водночас, уточнюють у “Слузі Народу”, всі інші види виплат, які передбачені, будуть гарантовані й для тих дітей, яким на початок 2026-го ще не виповнилося одного року. Насамперед ідеться про допомогу для догляду за малюком до одного року – 7 тис. грн щомісяця, а для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, – 10,5 тис. грн.
  • Окремо держава запроваджує програму підтримки “єЯсла”. Вона, розповідають у партії “Слуга Народу”, передбачає виплату 8 тис. грн щомісяця, якщо матір виходить на роботу, коли дитині виповнився один рік і більше. Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, допомога становитиме 12 тис. грн.
  • Українська влада продовжує на наступний рік одноразову допомогу “Пакунок школяра. Це, нагадаємо, виплата 5 тис. грн на кожного першокласника. На цю суму, пояснюють у політичній силі, батьки майбутніх першачків можуть придбати все, що потрібно для школи: канцелярське приладдя, дитячий одяг чи взуття тощо. Так батьки зможуть підготувати дитину до школи, а першокласники отримають речі, необхідні для впевненого старту в навчанні. “Пакунок школяра” вже отримали понад 188 тис. сімей.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Кількість боїв за добу зросла на третину: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Вашингтон допоможе Україні відновити енергосистему після атак росії

ПОЛІТИКА

В Україні ліквідували 14 шахрайських call-центрів

КРИМІНАЛ

Венесуела оголосила масштабну мобілізацію

ВАЖЛИВО

Cтворення трибуналу щодо агресії рф проти України під загрозою – ЗМІ

ВАЖЛИВО

У Дніпрі завершили розбір завалів будинку, куди влучив дрон рф

ВАЖЛИВО

ЄС перерахував Україні 5,9 млрд євро: рф платить за свої злочини

ВАЖЛИВО

Генштаб: на фронті відбулося понад 200 бойових зіткнень, третина – на Покровському напрямку

ВІЙНА

лавров дивно заявив про готовність до зустрічі путіна і Трампа

ПОЛІТИКА

Опалювальний сезон в Україні: більшість будинків уже з теплом

ВЛАДА

Швеція заявляє про прогрес у фінансуванні угоди щодо Gripen

ВАЖЛИВО

Нові пошкодження енергоінфраструктури — діють графіки обмежень

ВАЖЛИВО

ВАКС заарештував директора з безпеки «Енергоатома» Дмитра Басова у справі про масштабну корупційну схему

ВАЖЛИВО

НАБУ розкрило масштабну корупційну схему у сфері енергетики

ВАЖЛИВО

Затримано військових, які намагалися продати понад пів тонни вибухівки

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"