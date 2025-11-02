Неділя, 2 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Над військовою базою з ядерною зброєю в Бельгії невідомі дрони

Денис Молотов
Денис Молотов
Над військовою базою з ядерною зброєю в Бельгії невідомі дрони

У Бельгії над авіабазою Кляйне-Брогель, де розташовується американська ядерна зброя, було помічено дрони. Інцидент стався увечері в п’ятницю поблизу міста Пер. Про це повідомили у суботу, 1 листопада, видання HLN та Belga.

За їхньою інформацією, дрон помітив співробітник казарми, після чого на місце прибула поліція. Однак правоохоронці не виявили ні безпілотника, ні його оператора.

📢 «Прибувши на місце, поліція не виявила ні дрона, ні його пілота. Звіт було передано в Міністерство оборони і військову розвідку», – сказав мер міста Пер Стівен Матеї.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен підтвердив факт фіксації кількох дронів над базою і заявив, що розслідування триває. У дописі в соцмережі X (колишній Twitter) він повідомив, що на базі діє система виявлення дронів, а також було зроблено знімки невідомих безпілотників.

📢 «Міністерство оборони наступного тижня зустрінеться з місцевою поліцією, щоб проаналізувати загрозу та активізувати наші зусилля щодо пошуку та арешту пілотів дронів», – зазначив Франкен.

За словами міністра, польоти дронів над військовими об’єктами суворо заборонені, а Міноборони має зробити «все можливе, щоб забезпечити можливість їх збиття».

Франкен також повідомив про готовий план системи захисту від безпілотників вартістю 50 мільйонів євро. Його обговорення відбудеться у вівторок на міжвідомчій робочій групі, а в п’ятницю документ представлять Раді міністрів.

📢 «Нам терміново потрібно більше інструментів CUAS (системи боротьби з безпілотними літальними апаратами)», – наголосив він.

ℹ️ Авіабаза Кляйне-Брогель, розташована в місті Пер, є місцем зберігання американської ядерної зброї. З 2027 року вона стане домашньою базою винищувачів F-35.

Раніше Тео Франкен заявляв, що у разі ракетної атаки росії на Брюссель, москва буде «зрівняна із землею».

Інцидент із дронами над військовою базою став уже не першим — раніше схожі випадки фіксувалися двічі, після чого поліція та військова розвідка розпочали окреме розслідування.

👉 Також нагадаємо, що 4 жовтня аеропорт Мюнхена вже другу ніч поспіль змушений тимчасово припиняти свою роботу через можливу загрозу з боку невідомих безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Протезування на імплантах: сучасний підхід до відновлення усмішки

СУСПІЛЬСТВО

Маніпуляція: Україна втратила мільярд доларів, підписавши контракт із «американським магазином зброї» — FT

СТОПФЕЙК

путін у лікарні пропонує зупинити бойові дії на Донбасі

ВАЖЛИВО

росія всьоме за жовтень атакувала газову інфраструктуру України

ВАЖЛИВО

росія нібито готова прийняти концепцію США щодо завершення війни

ВАЖЛИВО

російські дрони вдарили по Сумах: 11 поранених, серед них діти

ВАЖЛИВО

Якими будуть зимові тарифи на світло

ВЛАДА

Аеропорт Вільнюса втретє за три дні призупиняв роботу

ПОДІЇ

Розвідка опублікувала дані окупантів, які страчували людей в Бучі: їм оголошено підозру

ПОДІЇ

Як обрати чоловіче ательє: на що звернути увагу перед пошиттям одягу

СУСПІЛЬСТВО

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано понад 80 боїв, ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках

ВІЙНА

Держслужбовців Луганщини навчили емпатичній взаємодії з людьми, які втратили зір

ЛУГАНЩИНА

рф вдарила по Чернігівщині балістикою та БпЛА: є поранений

ВАЖЛИВО

Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом – ЗМІ

ПОДІЇ

Боїв на фронті за добу побільшало: де найгарячіше – карта від Генштабу

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"