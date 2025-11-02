Над військовою базою з ядерною зброєю в Бельгії невідомі дрони

У Бельгії над авіабазою Кляйне-Брогель, де розташовується американська ядерна зброя, було помічено дрони. Інцидент стався увечері в п’ятницю поблизу міста Пер. Про це повідомили у суботу, 1 листопада, видання HLN та Belga.

За їхньою інформацією, дрон помітив співробітник казарми, після чого на місце прибула поліція. Однак правоохоронці не виявили ні безпілотника, ні його оператора.

📢 «Прибувши на місце, поліція не виявила ні дрона, ні його пілота. Звіт було передано в Міністерство оборони і військову розвідку», – сказав мер міста Пер Стівен Матеї.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен підтвердив факт фіксації кількох дронів над базою і заявив, що розслідування триває. У дописі в соцмережі X (колишній Twitter) він повідомив, що на базі діє система виявлення дронів, а також було зроблено знімки невідомих безпілотників.

📢 «Міністерство оборони наступного тижня зустрінеться з місцевою поліцією, щоб проаналізувати загрозу та активізувати наші зусилля щодо пошуку та арешту пілотів дронів», – зазначив Франкен.

За словами міністра, польоти дронів над військовими об’єктами суворо заборонені, а Міноборони має зробити «все можливе, щоб забезпечити можливість їх збиття».

Франкен також повідомив про готовий план системи захисту від безпілотників вартістю 50 мільйонів євро. Його обговорення відбудеться у вівторок на міжвідомчій робочій групі, а в п’ятницю документ представлять Раді міністрів.

📢 «Нам терміново потрібно більше інструментів CUAS (системи боротьби з безпілотними літальними апаратами)», – наголосив він.

ℹ️ Авіабаза Кляйне-Брогель, розташована в місті Пер, є місцем зберігання американської ядерної зброї. З 2027 року вона стане домашньою базою винищувачів F-35.

Раніше Тео Франкен заявляв, що у разі ракетної атаки росії на Брюссель, москва буде «зрівняна із землею».

Інцидент із дронами над військовою базою став уже не першим — раніше схожі випадки фіксувалися двічі, після чого поліція та військова розвідка розпочали окреме розслідування.

👉 Також нагадаємо, що 4 жовтня аеропорт Мюнхена вже другу ніч поспіль змушений тимчасово припиняти свою роботу через можливу загрозу з боку невідомих безпілотних літальних апаратів (БпЛА).