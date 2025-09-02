Над Україною збито понад сотню російських дронів Shahed

У ніч на 2 вересня 2025 року російські війська здійснили черговий повітряний удар по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, агресор застосував 150 ударних дронів типу «Shahed» та безпілотники-імітатори різних типів.

Завдяки злагодженій роботі авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільних вогневих груп (МВГ) та систем безпілотної оборони вдалося знищити або подавити 120 БпЛА.

📢 «Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 120 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни», – повідомили у Повітряних силах.

Наслідки атаки

Попри ефективність ППО, близько 30 ворожих дронів досягли цілей. Влучання зафіксовані на дев’яти локаціях, ще у п’яти місцях зафіксовано падіння уламків збитих апаратів.

Найбільше постраждала Біла Церква на Київщині, де під час ліквідації пожежі після удару було знайдено загиблу людину.

Масовані атаки тривають

росія вже кілька ночей поспіль застосовує тактику одночасного використання ударних дронів «Shahed» та імітаторів, намагаючись перевантажити українську систему ППО.

Фахівці зазначають, що попри високу результативність сил оборони (знешкодження 80% цілей), навіть поодинокі влучання несуть значні ризики для інфраструктури та цивільного населення.