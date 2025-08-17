На Житомирщині чоловік кинув гранату в дружину

У Житомирській області поліція розслідує замах на вбивство, який стався під час сімейного конфлікту. За даними правоохоронців, чоловік у власному будинку кинув гранату в дружину, унаслідок чого жінка дістала тяжкі поранення.

Як повідомила пресслужба поліції Житомирщини у суботу, 16 серпня, інцидент трапився напередодні, 15 серпня, у селі Разіного Житомирського району.

📢 «За попередньою інформацією, інцидент стався вдень у приватному будинку села Разіного Житомирського району. Між подружжям виник конфлікт, у ході якого чоловік кинув у бік дружини гранату. Вибуховий пристрій здетонував у спальні їхнього будинку. Унаслідок вибуху жінка отримала численні уламкові поранення. Її було госпіталізовано до реанімації. Чоловік також дістав поранення ноги та був доставлений до медичного закладу для надання допомоги та проходження освідування на стан спʼяніння», – йдеться в повідомленні поліції.

За словами лікарів, стан постраждалої жінки залишається вкрай тяжким, вона перебуває під постійним наглядом медиків.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, зокрема перевіряють, чи перебував чоловік у момент інциденту в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Водночас зазначається, що сам нападник також зазнав поранення внаслідок вибуху — граната пошкодила йому ногу. Його доставили до лікарні, де медики надали допомогу, після чого чоловіка мають допитати слідчі.

Цей випадок сколихнув місцеву громаду, адже трагедія сталася у звичайному житловому будинку серед білого дня. Жителі села розповідають, що подружжя проживало разом тривалий час, хоча між ними час від часу виникали конфлікти.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині стався інший небезпечний інцидент — місцевий мешканець у стані сильного сп’яніння погрожував поліцейським гранатою. Чоловік поводився агресивно й відмовлявся виконувати законні вимоги правоохоронців.

