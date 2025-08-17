Неділя, 17 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

На Житомирщині чоловік кинув гранату в дружину

Денис Молотов
Денис Молотов
На Житомирщині чоловік кинув гранату в дружину

У Житомирській області поліція розслідує замах на вбивство, який стався під час сімейного конфлікту. За даними правоохоронців, чоловік у власному будинку кинув гранату в дружину, унаслідок чого жінка дістала тяжкі поранення.

Як повідомила пресслужба поліції Житомирщини у суботу, 16 серпня, інцидент трапився напередодні, 15 серпня, у селі Разіного Житомирського району.

📢 «За попередньою інформацією, інцидент стався вдень у приватному будинку села Разіного Житомирського району. Між подружжям виник конфлікт, у ході якого чоловік кинув у бік дружини гранату. Вибуховий пристрій здетонував у спальні їхнього будинку. Унаслідок вибуху жінка отримала численні уламкові поранення. Її було госпіталізовано до реанімації. Чоловік також дістав поранення ноги та був доставлений до медичного закладу для надання допомоги та проходження освідування на стан спʼяніння», – йдеться в повідомленні поліції.

За словами лікарів, стан постраждалої жінки залишається вкрай тяжким, вона перебуває під постійним наглядом медиків.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, зокрема перевіряють, чи перебував чоловік у момент інциденту в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Водночас зазначається, що сам нападник також зазнав поранення внаслідок вибуху — граната пошкодила йому ногу. Його доставили до лікарні, де медики надали допомогу, після чого чоловіка мають допитати слідчі.

Цей випадок сколихнув місцеву громаду, адже трагедія сталася у звичайному житловому будинку серед білого дня. Жителі села розповідають, що подружжя проживало разом тривалий час, хоча між ними час від часу виникали конфлікти.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині стався інший небезпечний інцидент — місцевий мешканець у стані сильного сп’яніння погрожував поліцейським гранатою. Чоловік поводився агресивно й відмовлявся виконувати законні вимоги правоохоронців.

☝️ Також нагадаємо, що в Харкові силовики затримали 36-річного чоловіка, який із ножем чинив опір поліціянту та представникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Трамп відклав підвищення тарифів на китайські товари

ПОЛІТИКА

рф перекидає додаткові сили на Запорізький напрямок — ЗМІ

ВІЙНА

Латвія передала Україні 16 пожежних автомобілів для ДСНС

ПОДІЇ

Оприлюднено повний список вимог путіна для завершення війни: ЗМІ

ВАЖЛИВО

Понад половина боїв припала на Покровський та Новопавлівський напрямки: карта від Генштабу

ПОДІЇ

ЗМІ дізнались який «пряник» Трамп готує путіну на Алясці

ПОЛІТИКА

У Міноборони збільшили фінансування батальйонів на передовій

ВЛАДА

Трамп заявив про варіант завершення війни між росією та Україною

ВАЖЛИВО

Зневоднений Донецьк привітав Північну Корею

ПОДІЇ

США заявили про неприпустимість мирних угод без Києва

ПОЛІТИКА

На Покровському напрямку – третина боїв на фронті: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Україні можуть надати безпекові гарантії на зразок статті 5 НАТО – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Трамп вилетів на Аляску для зустрічі з путіним

ВАЖЛИВО

Україна наполягає на участі у всіх мирних переговорах – МЗС

ВЛАДА

ЗМІ: Трамп планує переговори із Зеленським та путіним уже наступного тижня

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"