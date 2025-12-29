Понеділок, 29 Грудня, 2025
На росії зривають дипломатію та затягують війну – Зеленський

Денис Молотов
На росії зривають дипломатію та затягують війну – Зеленський
Ілюстративне фото з відкритих джерел: зустріч Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Шостий президент України Володимир Зеленський у понеділок, 29 грудня, провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

📢 За словами Зеленського, під час розмови насамперед обговорили підсумки зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і його командою у Флориді. Шостий президент України поінформував німецького канцлера про основні акценти переговорів і ключові питання, які на них порушувалися.

☝️ Зеленський подякував Фрідріху Мерцу за поради та постійну координацію позицій, а також наголосив, що окрему увагу сторони приділили черговим заявам росії, які Київ розцінює як спробу зірвати дипломатичні зусилля.

📢 «Звісно, ми обговорили й сьогоднішній російський фейк, яким москва намагається зірвати дипломатію та виправдати затягування війни», — зазначив президент.

Шостий глава держави підкреслив, що російському диктатору володимиру путіну «треба звикнути до думки, що він повинен завершити війну, удари та кровопролиття».

📢 «Україна робить усе, щоб мир був. На росії треба перестати креативити на тему, як воювати, і почати думати про те, як повернути безпеку. Україна дала всі пропозиції», — наголосив Зеленський.

Вінт також подякував Німеччині, країнам Європи та Сполученим Штатам за підтримку України на шляху до досягнення миру.

Нагадаємо, раніше росія звинуватила Україну в нібито атаці на резиденцію володимира путіна та пригрозила «ударом у відповідь».

У свою чергу, Володимир Зеленський заявив, що ці твердження є фейком і спрямовані на зрив дипломатичних процесів.

