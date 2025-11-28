П’ятниця, 28 Листопада, 2025
На росії вибухнула ракета при старті з ядерного полігону

Денис Молотов
На полігоні «Ясний» стратегічних ракетних військ у російській Оренбурзькій області зафіксовано потужний вибух. Як повідомляє The Moscow Times, після інциденту над полігоном утворилася велика фіолетова хмара диму, що привернуло увагу місцевих мешканців.

За свідченнями очевидців, причиною події могла стати аварія під час запуску ракети, яка, за їхніми словами, «розвалилася в повітрі». На цей момент жодних офіційних коментарів від федеральних структур щодо вибуху не надходило.

У Єдиній чергово-диспетчерській службі запевнили, що евакуація населення не планується, ймовірної загрози для місцевих мешканців немає, а концентрація шкідливих речовин у повітрі нібито перебуває в межах норми. Уряд Оренбурзької області також підтвердив відсутність намірів щодо евакуаційних заходів.

Фахівці Defense Express припустили, що під час запуску впала та вибухнула міжконтинентальна ракета, ймовірно «Сармат». Журналісти зазначають, що характерний фіолетовий відтінок диму свідчить про використання палива на основі амілу та гептилу. Такі компоненти традиційно застосовуються в радянських і російських ракетах, зокрема в «Протоні», та відомі своєю токсичністю й мутагенною дією.

Якщо ці дані підтвердяться, то йдеться про четвертий пуск «Сармата», з яких лише один вважався частково успішним.

ℹ️ Полігон «Ясний» входить до числа 11 російських майданчиків, з яких можливе здійснення запусків ракет наземного базування великої дальності, у тому числі з ядерним озброєнням. У 2023 році цей об’єкт почали переозброювати на ракетний комплекс шахтного базування «Авангард».

Раніше диктатор путін заявляв, що поява в росії «Авангарда» «обнулила американські інвестиції в систему ПРО». На території бази також функціонує пускова установка для ракет-носіїв «Дніпро», створених на основі РС-20Б і РС-20В.

Інцидент стався на тлі іншої аварії в російському військово-космічному секторі. Напередодні, 27 листопада, на космодромі Байконур під час запуску корабля «Союз МС-28» стався обвал кабіни обслуговування під стартовим майданчиком. За словами експертів, це ускладнює росії подальші спроби здійснювати пілотовані космічні запуски.

👉 Також нагадаємо, що у російській столиці фіксують масові скарги населення на перебої з мобільним зв’язком та навіть дротовим доступом до інтернету.

