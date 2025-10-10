На росії впав та розбився винищувач МіГ-31

Увечері 9 жовтня в Липецькій області на росії МіГ-31 розбився під час виконання польоту. Про це повідомляють російські ЗМІ та інформаційні Телеграм-канали з посиланням на Міністерство оборони рф.

За офіційною інформацією, екіпаж винищувача нібито катапультувався, і загрози життю пілотів немає.

Водночас російські видання, посилаючись на власні джерела, пишуть, що у винищувача-перехоплювача відмовила система випуску шасі. Після катапультування екіпажу літак, який втратив керування, впав у лісовому масиві.

Рятувальники прибули на місце події та знайшли обох льотчиків із травмами різного ступеня тяжкості.

ℹ️ МіГ-31 є носієм гіперзвукових ракет Х-47М «Кинджал» і Р-37, однак не всі літаки цієї моделі здатні їх запускати. Для цього існує модернізована версія МіГ-31К. Яка саме модифікація літака зазнала аварії цього разу, у Міноборони рф не уточнюють.

☝️ Це вже не перший інцидент за участі російських МіГів. 19 вересня три винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою та перебували там близько 12 хвилин.

Крім того, у липні на росії сталася ще одна авіакатастрофа — тоді розбився пасажирський літак із десятками людей на борту.

👉 Також нагадаємо, що у російському місті Тюмень, розташованому приблизно за 2000 кілометрів від України, влада повідомила про атаку безпілотників на промислове підприємство.