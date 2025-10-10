П’ятниця, 10 Жовтня, 2025
На росії впав та розбився винищувач МіГ-31

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії впав та розбився винищувач МіГ-31

Увечері 9 жовтня в Липецькій області на росії МіГ-31 розбився під час виконання польоту. Про це повідомляють російські ЗМІ та інформаційні Телеграм-канали з посиланням на Міністерство оборони рф.

За офіційною інформацією, екіпаж винищувача нібито катапультувався, і загрози життю пілотів немає.

Водночас російські видання, посилаючись на власні джерела, пишуть, що у винищувача-перехоплювача відмовила система випуску шасі. Після катапультування екіпажу літак, який втратив керування, впав у лісовому масиві.

Рятувальники прибули на місце події та знайшли обох льотчиків із травмами різного ступеня тяжкості.

На росії впав та розбився винищувач МіГ-31

ℹ️ МіГ-31 є носієм гіперзвукових ракет Х-47М «Кинджал» і Р-37, однак не всі літаки цієї моделі здатні їх запускати. Для цього існує модернізована версія МіГ-31К. Яка саме модифікація літака зазнала аварії цього разу, у Міноборони рф не уточнюють.

☝️ Це вже не перший інцидент за участі російських МіГів. 19 вересня три винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою та перебували там близько 12 хвилин.

Крім того, у липні на росії сталася ще одна авіакатастрофа — тоді розбився пасажирський літак із десятками людей на борту.

👉 Також нагадаємо, що у російському місті Тюмень, розташованому приблизно за 2000 кілометрів від України, влада повідомила про атаку безпілотників на промислове підприємство.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"