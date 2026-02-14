Субота, 14 Лютого, 2026
На росії вбили Навального отрутою жаби — Британія

Денис Молотов
На росії вбили Навального отрутою жаби — Британія
Ілюстративне фото з відкритих джерел: Олексій Навальний.

Опозиційний російський політик Олексій Навальний був убитий за допомогою токсину епібатидину, який класифікується як хімічна зброя. Про це йдеться у спільній заяві Великої Британії, Швеції, Німеччини, Франції та Нідерландів, оприлюдненій 14 лютого на сайті британського уряду.

🔬 Результати лабораторних досліджень

У документі зазначається, що послідовна спільна робота та лабораторні аналізи підтвердили наявність смертельного токсину, виявленого у шкірі еквадорських жаб (епібатидину), у зразках тканин тіла Навального. Саме ця речовина, за оцінкою сторін, найімовірніше, і призвела до його смерті.

📢 «Послідовна спільна робота підтвердила за допомогою лабораторних досліджень, що смертельний токсин, виявлений у шкірі еквадорських жаб (епібатидин), був виявлений у зразках тканин тіла Олексія Навального і, найімовірніше, призвів до його смерті», – йдеться у заяві.

Епібатидин — надзвичайно потужний токсин природного походження, що зустрічається у Південній Америці. Зазначається, що його дія у сотні разів перевищує силу морфіну та може спричиняти параліч і летальні наслідки.

⚖️ Відповідальність та міжнародне право

У спільній заяві наголошено, що лише росія мала засоби, мотив і можливість застосувати цю речовину під час перебування Навального у виправній колонії в Сибіру.

📢 «Ми вважаємо росію відповідальною за його смерть», — йдеться у документі.

Автори заяви також підкреслили, що застосування подібної речовини є порушенням норм, контроль за дотриманням яких здійснює Організація із заборони хімічної зброї, а також положень Конвенції про заборону хімічної зброї. Велика Британія офіційно поінформувала Організацію із заборони хімічної зброї про можливе порушення з боку рф.

У документі наголошується, що жодного альтернативного пояснення наявності цієї речовини в організмі опозиціонера не існує. Британія разом із партнерами заявила про намір і надалі домагатися притягнення росії до відповідальності.

📢 «Немає жодного пояснення його присутності в організмі Навального. росія нахабно розробила та застосувала цю отруту, порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї», – йдеться у заяві.

📌 Нагадаємо

Олексій Навальний помер 16 лютого 2024 року в російській колонії. Його дружина Юлія Навальна та соратники політика звинуватили російського диктатора володимира путіна у причетності до його смерті.

Раніше також повідомлялося, що путін присвоїв звання генерал-майора співробітнику ФСБ, якого пов’язують з операцією з отруєння Навального.

Британська сторона підкреслила, що разом із союзниками продовжить дипломатичні та правові кроки з метою реагування на ймовірне порушення міжнародних зобов’язань.

👉 Також нагадаємо, що наприкінці минулого року в економіці росії дедалі чіткіше проявляються ознаки системної кризи, яка безпосередньо позначається на добробуті народонаселення.

