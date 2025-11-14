П’ятниця, 14 Листопада, 2025
На росії у Новоросійську палає нафтобаза: уражено військові цілі

Денис Молотов
Денис Молотов
У ніч проти п’ятниці, 14 листопада, атака на нафтобазу в Новоросійську спричинила потужну пожежу, яку одразу почали публікувати у соцмережах. Вогонь було видно на великій відстані, а місцеві канали повідомляли про характерні звуки вибухів у районі нафтопереробної інфраструктури міста. Про вибухові події на росії повідомляють також моніторингові Телеграм-канали Exilenova+ та Supernova+.

Деякі джерела уточнювали, що ракети могли вдарити не лише по самій нафтобазі, а й по експортному нафтовому терміналу, розташованому поруч із портовою зоною.

За інформацією каналу Supernova+, на об’єкт начебто завдали щонайменше три удари ракетами типу «Фламінго». Ці повідомлення швидко поширилися серед місцевих мешканців, які викладали фото та відео з вогнем, що охопив значну площу.

Російські ЗМІ, посилаючись на оперштаб регіону, писали про наслідки атаки безпілотників. За їхніми твердженнями, у Новоросійську нібито постраждала нафтобаза на перевалочному комплексі «Шесхаріс», а також деякі берегові споруди. Місцеві жителі підтверджували сильну пожежу, що тривала після нічних прильотів, і зазначали, що на місці працювали екстрені служби.

Також в мережі йдеться й про можливе ураження по військовій частині 52522, ймовірно, по складу БК. це ще одне місце ураження. Місцеві росіяни повідомляють, що за «Лентою» (мережа супермаркетів на росії) була позиція ППО С-400.

Ситуація для регіону не нова. У вересні два ключові чорноморські порти росії були змушені тимчасово зупинити завантаження танкерів після нічних попереджень про можливі атаки дронів. Тоді роботу призупинив термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК). А також об’єкт «Шесхаріс», який є одним із головних логістичних вузлів російського експорту нафти.

Нагадаємо👇

Напередодні ЗМІ також повідомляли, що російські нафтопереробні заводи скоротили обсяги переробки у січні-жовтні 2025 року лише на 3% порівняно з аналогічним періодом 2024-го. Цей показник свідчить, що, попри регулярні атаки на енергетичну інфраструктуру, росія поки що зберігає більшу частину своєї продуктивності.

Проте чергові удари, які спричиняють масштабні пожежі на об’єктах на кшталт Шесхарісу, можуть посилювати тиск на нафтову логістику рф і створювати додаткові ризики для експортних операцій.

Атака на нафтобазу в Новоросійську стала ще одним епізодом у серії інцидентів, пов’язаних із влучаннями по стратегічній інфраструктурі на узбережжі Чорного моря. Місцева влада продовжує ліквідовувати наслідки та уточнювати масштаби збитків, тоді як у мережі з’являються нові кадри з району удару.

👉 Водночас повідомлялось, що російська атака на Київ у ніч проти п’ятниці, 14 листопада стала однією з наймасштабніших за останні тижні.

