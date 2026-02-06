На росії скаржаться, що їх компанії витісняють з Венесуели

Компанії росіян почали витісняти з Венесуели після повалення режиму колишнього президента країни Ніколаса Мадуро. На це поскаржився міністр закордонних справ рф сергій лавров в інтерв’ю телеканалу RT.

Очільник російського МЗС не уточнив, про які саме компанії йдеться, однак дав зрозуміти, що, на його думку, процес відбувається за участі Сполучених Штатів. Очільник лавров заявив, що навіть на тлі переговорів щодо завершення війни в Україні США продовжують тиск на російський енергетичний сектор.

За його словами, Вашингтон запровадив санкції проти «лукойлу» та «роснафти». А також погрожує введенням мит проти країн, які закуповують російські енергоносії.

ℹ️ росія активно інвестувала у Венесуелу з початку 2000-х років, за президентства Уго Чавеса. Тоді Каракас отримав від кремля близько 2,2 млрд доларів кредитів, зокрема на закупівлю російського озброєння. У 2010-х роках ключовим кредитором Венесуели стала «роснафть», яка в обмін отримала частки в нафтовидобувних проєктах.

За підрахунками Reuters, у період з 2006 по 2017 рік росія надала венесуельському уряду та державній нафтовій компанії PDVSA фінансування на загальну суму близько 17 млрд доларів. Раніше посол Венесуели у рф Хесус Рафаель Саласар повідомляв, що в країні діяли п’ять спільних підприємств за участі російського капіталу.

За даними аналітичної компанії Kpler, до кінця 2025 року росія випередила США і стала основним постачальником нафти для венесуельської нафтохімічної промисловості.

👉 Як повідомлялося, у ніч проти 3 січня американські військові затримали Ніколаса Мадуро разом із дружиною та вивезли їх до США. Там їм висунули звинувачення у «наркотероризмі». Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати керуватимуть Венесуелою до моменту переходу влади.

Після цього державний секретар США Марко Рубіо зазначав, що тимчасова лідерка Венесуели Делсі Родрігес пообіцяла відкрити енергетичний сектор країни для американських компаній.