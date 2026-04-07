79 дітей отримають виплати від Лисичанської громади

Грошова допомога дітям у Лисичанській громаді буде надана 79 неповнолітнім із вразливих категорій населення. Виплати здійснюватимуться в межах місцевої програми соціального захисту. Про це повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) у вівторок, 7 квітня.

Допомогу отримають 27 батьків або законних представників дітей. Загальна сума виплат становить 212 тисяч гривень.

Грошова допомога дітям передбачена для осіб віком до 18 років і розподіляється залежно від соціального статусу:

двоє дітей-сиріт отримають по 3 тисячі гривень;

31 дитина, позбавлена батьківського піклування, — по 3 тисячі гривень;

семеро дітей з інвалідністю — по 5 тисяч гривень;

39 дітей із багатодітних сімей — по 2 тисячі гривень.

Таким чином, грошова допомога дітям спрямована на підтримку найбільш уразливих категорій, які потребують додаткової соціальної підтримки в умовах воєнного стану.

У Луганській ОВА також зазначили, що з початку року фінансова допомога в межах міської програми вже була надана 135 родинам. Загалом підтримку отримали 304 дитини. Обсяг профінансованих виплат із бюджету громади за цей період склав 862 тисячі гривень.

📞 Для отримання додаткової інформації щодо оформлення допомоги або уточнення деталей виплат мешканці можуть звертатися за телефонами:

050 078 90 51;

066 187 07 32;

095 655 86 06.

Грошова допомога дітям залишається важливим інструментом підтримки родин у складних соціально-економічних умовах.

