На росії росіяни знищили свій вертоліт – ЗМІ

Денис Молотов
На росії росіяни знищили свій вертоліт – ЗМІ
Фото з відкритих джерел / соцмережі / мережа "Телеграм"/ 04.03.2026.

У ніч на середу, 4 березня, остаточно перестав існувати російський вертоліт в Ростовській області. Саме так інцидент описують російські пабліки та українські Telegram-канали. За попередніми повідомленнями, під час роботи російських засобів протиповітряної оборони (ППО) міг бути знищений російський військовий гелікоптер.

За інформацією так званих z-пабліків, повітряне судно нібито потрапило під удар унаслідок «дружнього вогню». Деякі російські моніторингові ресурси припускають, що причиною могла стати неузгодженість дій між військовими підрозділами під час роботи систем ППО.

Зокрема, Telegram-канал «Astra» повідомляє, що збитий вертоліт у Ростовській області був зафіксований у повітряному просторі над регіоном — у районі військового аеродрому Міллерова. Тип гелікоптера наразі офіційно не уточнюється.

☝️ Попередньо відомо, що екіпаж, ймовірно, загинув унаслідок ураження та подальшої пожежі на борту.

Водночас Telegram-канал Supernova+ інформує, що цієї ж ночі могла зазнати атаки і військова база ВКС РФ.

📢 Офіційних заяв від Міністерства оборони Росії станом на зараз не оприлюднено. Водночас український Telegram-канал Exilenova+ натякає на підтвердження інциденту, посилаючись на Кирила Федорова.

Варто зазначити, що випадки, коли російські війська помилково уражають власні окупаційні сили, вже фіксувалися раніше. Зокрема, у Запорізькій області російська артилерія накрила «дружнім вогнем» свої позиції — про це масово повідомляли російські військкори з посиланням на джерела в Генштабі рф.

Також раніше пабліки окупантів писали про збиття військового гелікоптера Мі-8 з пораненими військовими на борту поблизу Донецька. Місцеві жителі припускали, що машина могла стати жертвою «дружнього вогню», однак частина російських пропагандистських ресурсів стверджувала, що гелікоптер нібито був уражений українським дроном.

💥 Країна-агресор росія визнала, що її газовий танкер Arctic Metagaz був атакований у Середземному морі і звинуватила в цьому Україну.

