П’ятниця, 26 Вересня, 2025
На росії остаточно помер турбо – пропагандист кеосаян

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії остаточно помер турбо - пропагандист кеосаян

На росії остаточно помер відомий турбо – пропагандист тигран кеосаян, йому було 59 років. Інформацію підтвердила його дружина, головна редакторка російського пропагандистського холдингу RT маргарита симоньян, написавши про це в Telegram у п’ятницю, 26 вересня.

📢 «Сьогодні вночі тигран пішов до Творця. Дякую всім, хто молився. Будь ласка, не телефонуйте зараз ні мені, ні родині», – повідомила симоньян.

На росії остаточно помер турбо - пропагандист кеосаян

Ще з січня цього року кеосаян перебував у комі після клінічної смерті. Тоді його дружина заявляла, що в чоловіка «давним-давно дуже хворе серце».

☝️ На початку вересня симоньян сама розповіла про власну серйозну хворобу. Вона повідомила, що їй готують оперативне втручання через діагностований рак.

Колись тигран кеосаян був російським і вірменським актором, режисером, сценаристом і телеведучим. З 2016 року він вів сатиричне шоу «Международная пилорама» на телеканалі НТВ. Померлий регулярно виступав на російських телеканалах, поширюючи пропаганду та заклики до знищення України.

