Понеділок, 8 Вересня, 2025
Пропагандистка рф симоньян повідомила що хвора

Денис Молотов
Пропагандистка рф симоньян повідомила про серйозну хворобу

Головна редакторка російського пропагандистського каналу RT маргарита симоньян публічно повідомила, що лікарі діагностували у неї «серйозне захворювання». Про свій стан вона розповіла у неділю, 7 вересня, під час участі в ефірі програми іншого турбопропагандиста владіміра соловйова. Водночас конкретну назву недуги симоньян озвучувати не стала.

За словами пропагандистки, вже наступного дня їй призначено оперативне втручання. Вона наголосила, що попри погіршення самопочуття вирішила особисто з’явитися на ефір. Своє рішення симоньян пояснила словами патріарха кирила, який назвав її «воїном».

📢 «У мене завтра операція – якраз під цим орденом. І я все одно прийшла, бо патріарх сказав, що я воїн», – заявила вона, маючи на увазі нагороду рівноапостольної княгині Ольги III ступеня. Цю відзнаку симоньян нещодавно вручав патріарх за так зване «збереження традиційних цінностей».

Ще раніше симоньян розповідала, що через складний стан здоров’я її чоловіка, режисера тиграна кеосаяна, навіть розглядала можливість поїхати на війну проти України. Втім, від такої ідеї відмовилася, оскільки, за її словами, не хотіла залишити власних дітей без матері. Відомо, що кеосаян переніс клінічну смерть і тривалий час перебував у комі.

На тлі заяв симоньян відреагувала американська громадська діячка Меган Моббс. Вона у соцмережах різко висміяла слова головної редакторки RT, акцентуючи увагу на величезних втратах російської армії у війні проти України. Моббс нагадала про іронічні заяви москви, що Київ нібито мав упасти «за три дні», та наголосила, що чисельність російських військ суттєво зменшилася. На її думку, такі контрасти лише підкреслюють абсурдність російської пропаганди.

